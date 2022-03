Mercado Libre reconoció que hackers accedieron a datos de 300 mil usuarios

La plataforma de comercio electrónico y servicios financieros argentina Mercado Libre confirmó este lunes que ha detectado el acceso no autorizado a datos de miles de sus usuarios. “Recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre Inc. ha sido objeto de acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo”, dijo la compañía en un comunicado. La empresa precisó que se accedió a los datos de unos 300.000 usuarios, sobre un total de 140 millones de usuarios activos únicos en la plataforma. Fuentes de la compañía consultadas por la agencia Efe confirmaron que se trata de usuarios de diferentes países de Latinoamérica donde opera Mercado Libre. La empresa dijo que, a partir de un análisis inicial, no se ha encontrado “ninguna evidencia” de que los sistemas de infraestructura de Mercado Libre se hayan visto comprometidos o que se hayan obtenido contraseñas de usuarios, balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago. “Estamos tomando medidas estrictas para evitar nuevos incidentes”, añadió la empresa en su comunicado. Fundada en 1999, Mercado Libre es una de las mayores compañías de comercio electrónico de América Latina y sus acciones se cotizan en el Nasdaq desde 2007. Con información de EFE

Both comments and pings are currently closed.