Día Internacional de la Mujer: Recuerdo de una lucha por la igualdad y la no violencia

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Por alguna extraña razón, hay quienes las felicitan y les regalan flores. Más que un festejo, esta fecha es una conmemoración y un recordatorio de la lucha que por siglos han debido sortear las mujeres para obtener el reconocimiento de su papel en la sociedad. Así, este día es un punto de inflexión en el año que lleva al menos un siglo en la lucha a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de cada una de ellas. Unos de los acontecimientos más comentados que, se dice, habrían dado origen al Día Internacional de la Mujer es el incendio en la fábrica de camisas ‘Triangle Shirtwaist’, el cual ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de marzo de 1911. Ahí, cerca de 123 mujeres perdieron la vida y otras resultaron heridas al no poder escapar del fuego que se provocó en su espacio de trabajo. Éste se consideró el desastre industrial más mortífero de la Gran Manzana en donde, tiempo después, se supo que la mayoría de quienes fallecieron eran mujeres migrantes e, incluso, menores de edad trabajando en ese lugar. Es por ello que dicha conmemoración encuentra sus raíces más profundas en la lucha de ellas por participar en la sociedad en igualdad de circunstancias, en su derecho al voto y la búsqueda por mejores condiciones de trabajo. Foto: Tatiana Syrikova/Pexels Instauración del Día Internacional de la Mujer Aunque sus primeras revelaciones se remontan hasta la antigua Grecia, fue hasta el siglo XX cuando empezó un reconocimiento más tangible a esta lucha, no así a sus derechos. Por ejemplo, en México fue hasta 1953 cuando se aceptó el voto femenino. Otros países como Arabia Saudita lo hicieron apenas en 2011. Esta ola del movimiento feminista llevó a las Naciones Unidas a celebrar por primera vez el Día Internacional de Mujer en 1975, proclamado por la Asamblea en 1977. Este próximo 8 de marzo no felicites a una mujer por su género. Lejos de ser un motivo de festejo es un recordatorio de la batalla por la equidad que ha llevado siglos, misma que no ha terminado y a la que le restan kilómetros por recorrer. ¿Sabías qué…? El hecho de que el Día internacional de la Mujer se celebre el 8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917.

