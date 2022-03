Chascomús: cinco delincuentes robaron y sembraron terror en un country

Momentos de suma tensión se vivieron en las últimas horas en un country de la localidad bonaerense de Chascomús cuando una banda de delincuentes ingresó al predio y luego se dirigió a una finca para reducir a los moradores y cometer un robo, informaron desde la Policía. El hecho de inseguridad se produjo este lunes en el country Puerto Chascomús cuando cinco hombres armados irrumpieron en el lote 83 tras violentar la puerta balcón del living, y encañonaron a un hombre de 51 años y a su grupo familiar cuando descansaban. Enseguida, los intrusos amenazaron a las víctimas y pidieron dinero y joyas a los gritos, hasta que se apoderaron de 30.000 pesos y unos pocos euros. Los moradores de la finca resultaron maniatados y se pudieron desatar un rato después de que los delincuentes huyeran con el botín. Primero, las víctimas, llamaron al servicio de emergencias 911, y luego la denuncia fue radicada en la comisaría Primera de Chascomús desde donde iniciaron actuaciones por el delito de robo calificado. Los detectives analizan las cámaras de seguridad y entrevistaron a los empleados de seguridad privada, con la intención de dar con los asaltantes. Un vocero de la fuerza indicó que los damnificados no fueron lastimados físicamente.

