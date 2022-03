Abandonaron a una beba de 5 días en el túnel peatonal de la estación de Florencio Varela

Una bebé de sólo de 5 días fue abandonada en una caja dentro el túnel peatonal de la estación del Ferrocarril Roca de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. La recién nacida fue hallada casualmente por una vecina que transitaba por el lugar y escuchó el llanto que provenía de una caja. Al abrirla, vio que adentro estaba la bebé y la llevó inmediatamente al Hospital Mi Pueblo de esa localidad. Mientras personal de la Comisaría 1° de Varela realizaba diligencias en barrios de la zona para dar con el paradero de los progenitores, la bebé fue atendida por médicos del nosocomio, quienes indicaron que está “en perfecto estado de salud general”.

