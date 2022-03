#8M: Emotivo Homenaje a mujeres destacadas de Almirante Brown en su día

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el diputado provincial Mariano Cascallares participaron hoy junto a las y los ediles brownianos del homenaje que el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown le brindó a las vecinas brownianas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fue durante una extensa sesión especial presidida por el titular del cuerpo, Nicolás Jawstuchenko, y llevada a cabo en la sede del legislativo local, en la calle Jorge San Pellerano N° 700. En la mencionada sesión las y los concejal@s de las diferentes fuerzas políticas locales aprobaron una veintena de proyectos propiciando reconocimientos a las mujeres de destacada labor en distintos campos. En tal sentido se recordó a la fallecida concejal Laura Silvetti con la colocación de una placa evocativa y bautizando con su nombre a un sector del Deliberativo browniano. También se declaró de interés municipal la muestra itinerante “Mujeres y disidencias”. Asimismo, se declaró personalidad destacada de la cultura a Elsa Torres, tanto por su trayectoria como por su compromiso con el acervo cultural del barrio San José. De igual forma, fueron declaradas personalidades destacadas del deporte las integrantes del equipo de fútbol femenino profesional del Club Claypole. Igual reconocimiento fue dispuesto para María Emilia Pachado, vecina de Longchamps, poseedora de una historia de superación personal, que la llevó a practicar el andinismo. Por otra iniciativa se destacó la tarea realizada por un grupo de mujeres y colaboradoras del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis que en forma voluntaria, encabezado por la directora de la referida dependencia, Cristina Gaitán, viajo a Corrientes para ayudar en la reciente emergencia de esa provincia por los incendios, a rescatar y restañar las heridas de animales. Además, se declaró personalidad destacada post mortem en ciencias a la licenciada Carmen Pujals. Otra mujer distinguida como personalidad destacada del Deporte browniano fue la joven Lourdes Lezcano, jugadora de fútbol actualmente en el club River Plate y el seleccionado nacional femenino, del que es capitana. El siguiente reconocimiento fue para la docente Nora Saporiti, de extensa trayectoria en el campo de la labor educativa. El legislativo local mostró su beneplácito y resaltó el rol fundamental de las mujeres técnicas y profesionales del sistema de emergencias prehospitalarias de la Comuna 107 AB. Por otra parte, el Concejo Deliberante dio su beneplácito por la participación de la licenciada Graciela Gilona en el coloquio internacional Mensajeras de la Paz, Unidas por un Mundo Mejor”, y por el “rol fundamental de las mujeres empresarias en la creación del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB). También se otorgó un reconocimiento municipal a Marcela Cifre, artista, pintora y docente referente de la enseñanza artística. En tanto, se declaró personalidad destacada de las ciencias sociales a la académica Analía Losada. Seguidamente, fueron distinguidas en reconocimiento por su labor social Gabriel Silva, Ramona Chamorro del comedor comunitario Zabala-Las Tunas de San Francisco Solano, Susana Rodríguez, por su trabajo desde el comedor social “Mi Jardincito” de Claypole, así como también a Luz Marcela Torres. Finalmente se declaró personalidad destacada del distrito a Ramona Elcira Gómez, fomentista, ex concejal y consejera escolar y muy comprometida con el crecimiento de su querido barrio de Loma Verde, en Malvinas Argentinas. Tras la aprobación de las iniciativas se procedió a la entrega de los reconocimientos y distinciones, con participación del diputado Cascallares y el intendente Fabiani, que se sumaron así a los homenajes. Durante el descubrimiento de la placa que evoca a la ex concejal Laura Silvetti, en presencia de sus hijas, Mariano Cascallares la “recordó como una gran luchadora, que siempre dio todo de sí por el bien común, dueña de una gran personalidad, con la que trabajamos mucho para seguir mejorándole la vida a nuestros vecinos”.

