Toma de rehenes en un juzgado de familia de Florencio Varela: un hombre amenaza con un cuchillo a dos empleados judiciales

Un hombre armado con un cuchillo mantiene este mediodía -y desde hace más de dos horas- como rehenes a dos empleados de una dependencia judicial del partido bonaerense de Florencio Varela. El agresor, identificado como Mario Luis Cáceres, de 47 años, estaría armado con un cuchillo tipo carnicero con la que tendría amenazados dentro de una oficina al auxiliar letrado Sebastián Caballero y la empleada de mesa de entradas de la Defensoría Civil N°24 Agustina Galuedet. Según informaron fuentes policiales, el conflicto habría comenzado esta mañana, cerca de las 11, a partir de una exclusión de hogar dispuesta por el Juzgado de Familia N°1 de Florencio Varela contra Cáceres, vecino de la localidad de Villa Vatteone, en ese mismo distrito, y ex empleado del rubro construcción y empresas frigoríficas. El episodio se inició en la Defensoría ubicada en las calles General Lavalle y Belgrano, donde por estos momentos trabajan ya, en medio de un fuerte operativo policial, tres negociadores junto a efectivos del Grupo Halcón, Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (F.O.E.) y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense. También está presente en el lugar el fiscal Hernán Daniel Bustos Rivas a cargo de la UFI N°5 de Florencio Varela.

