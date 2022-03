Spotify también canceló sus suscripciones premium en Rusia

La plataforma de reproducción de música Spotify anunció anoche la cancelación de su suscripción premium para los usuarios de Rusia como represalia a la invasión a Ucrania, que este lunes entró en su día número 12, una decisión adelantada la semana pasada y que se suma a la de otro gigante del entretenimiento por streaming como Netflix. Esta decisión se ha tomado en el marco de las sanciones que ya han impuesto otras empresas y “debido a las nuevas restricciones externas” del veto de los principales proveedores de pagos a Rusia, informó la empresa. La plataforma de transmisión de audio había anunciado el miércoles último el cierre indefinido de su oficina en Rusia y la eliminación de los contenidos de RT (antigua Russia Today) y la agencia de noticias rusa Sputnik de sus servicios en línea en la UE y otros mercados. Netflix y el portal de videos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, también comunicaron ayer la suspensión de todos sus servicios en Rusia. Varios medios de comunicación internacionales han suspendido su cobertura desde Rusia precisamente por la nueva ley de prensa, recordó la agencia de noticias Europa Press. Entre ellos están la BBC, Bloomberg, CBC o la italiana RAI.

