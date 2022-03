Tolosa Paz destacó “la unidad del FdT” y la “responsabilidad” del Gobierno ante el acuerdo con el FMI

La diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz consideró el sábado que “la unidad” de ese espacio “es un valor superior al de todas las diferencias“, al participar en el encuentro de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se desarrolló en Tecnópolis. “La unidad del FdT es un valor superior que deja de lado todas las diferencias. Ese valor es custodiado por nosotras. Tenemos una enorme de responsabilidad política“, apuntó la legisladora nacional en diálogo con Télam. Además, valoró como “un ejemplo de responsabilidad política y compromiso con Argentina” la postura con la cual el Gobierno nacional negoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que será discutido en el Congreso a partir del próximo lunes. “En este encuentro federal vinimos a demostrar no solo la construcción de la mujer y la participación política sumamente activa que tenemos en cada rincón de la patria. Acá se expresó la voluntad de todas las concejalas e intendentas que adhieren el proyecto político del presidente Alberto Fernández”, sostuvo Tolosa Paz. Concejalas junto a Tolosa Paz en Tecnópolis (Foto TW@vtolosapaz) En cuanto al desarrollo de este encuentro, que forma parte de las actividades del esquema “Nosotras Movemos el Mundo” que promueve el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, la diputada consideró que “cuando miramos el mapa de representación política en el país, vemos que sólo el 12% lo ocupan mujeres“. “Hoy en Tecnópolis, con la red de concejalas e intendentas de todo el país, empezamos a cambiar la historia“, señaló Tolosa Paz por medio de una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter. Y, remarcó que “cuando empezamos a trabajar en este encuentro con la red federal de intendentas y concejalas de todo el país de la FAM, lo hicimos con la convicción y el desafío de multiplicar la acción de las mujeres, y así poder despejar el duro camino para las nuevas generaciones”. “El peronismo, una vez más se hará cargo de este presente, como lo hizo a lo largo de la historia, como nos enseñaron Perón y Evita, como nos enseñaron Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)”, acotó.

