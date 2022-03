Seis heridos fue el resultado de un choque en Longchamps

Un accidente automovilístico en Longchamps dejo como resultado seis personas con heridas. Sucedió anoche y uno de los vehículos involucrados se dio a la fuga. El siniestro vial se registró anoche en el cruce de la calle Boulogne Sur Mer y la avenida Hipólito Yrigoyen de Longchamps, partido de Almirante Brown. Tras el violento impacto, la camioneta dio tres vueltas y terminó de costado, sobre la calzada. El otro auto se dio a la fuga. Seis personas resultaron heridas. Fueron asistidas por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia). “No les ocurrió nada grave”, aseguró una allegada a los ocupantes del rodado.

