Visa y Mastercard anunciaron que suspenderán todas sus operaciones en Rusia

Las empresas estadounidenses de tarjetas de pago Visa Inc y Mastercard anunciaron este sábado la suspensión de sus operaciones en Rusia, siendo las últimas grandes firmas estadounidenses en sumarse a la congelación de los negocios de Moscú por la invasión a Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin. “Con efecto inmediato, Visa trabajará con sus clientes y socios dentro de Rusia para poner fin a todas las transacciones de Visa en los próximos días. Una vez completado, todas las transacciones iniciadas con tarjetas Visa emitidas en Rusia dejarán de funcionar fuera del país y cualquier tarjeta Visa emitida por instituciones financieras fuera de Rusia dejará de funcionar dentro de la Federación Rusa”, informó un comunicado de Visa publicado en su página web.

