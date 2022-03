Germán Martínez: “Más veo el rechazo de Macri, más convencido estoy de que hay que aprobar el proyecto”

Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, aseguró que espera que la sesión para el tratamiento sobre el Proyecto de Ley de aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea “este jueves” y reafirmó su rechazo a la postura del expresidente Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. “Cuando más veo el rechazo que Macri está haciendo del acuerdo con el FMI, más convencido estoy de que hay que aprobar esta refinanciación”, expresó el funcionario en declaraciones periodísticas. El reemplazante de Máximo Kirchner en el puesto explicó que la semana que viene comenzará con la constitución de la Comisión de Finanzas y “a las 14 horas habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas”. “Vamos a trabajar todo el día lunes, martes y miércoles en comisiones. Y mi idea es que el jueves podamos sesionar”, contó. El tratamiento de la iniciativa representa “una oportunidad única de dar un debate muy a fondo” en la que no solamente se discutirá “la propuesta de refinanciación de la deuda con el FMI” sino también se evaluará ” el origen de la deuda que contrajo Macri en 2018″, afirmó. “Hoy todo diputado y diputada tiene el 100% de la información a la hora de encarar este debate, ya todos tienen el material impreso o digital para poder analizar, debatir. Eso no pasó en el 2018, cuando Macri nos endeudó irresponsablemente con el FMI”, contextualizó Martínez. “El Congreso se dispone a dar un debate absolutamente histórico e inédito. Esto tiene que ver con la decisión política del Presidente de la Nación”, declaró. En un tono critico, manifestó: “Cuanto más duro es Macri y su entorno, más me reafirma la vocación de que vamos por el camino correcto”. “Estamos ante un acuerdo que le ofrece a la argentina una ventana de tiempo de 4 años y medio para poder consolidar la recuperación económica, generar puestos de trabajo, y empezar a reducir desigualdades, de tal manera que cuando empecemos a pagar estemos en mejores condiciones de hacerlo”, completó.

