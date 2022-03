Ucrania confirmó la toma de Jerson, mientras profundizan los bombardeos en Kiev y Jarkov

Autoridades de Ucrania confirmaron este jueves que tropas rusas tomaron el control de Jerson, una ciudad portuaria a orillas del mar Negro, mientras arreciaban esta madrugada los bombardeos en la ciudad de Kiev y en la provincia de Jarkov. “Los ocupantes están en todas partes de la ciudad y son muy peligrosos”, afirmó el jefe de la administración regional de Jerson, Guennady Lakhuta, en Telegram. Rusia había anunciado este miércoles la toma esa ciudad de 290.000 habitantes del sur de Ucrania, en la mayor victoria de sus tropas desde el comienzo de la invasión, el jueves pasado. El alcalde de Jerson, Igor Kolykhayev, reveló que había hablado con los “invitados armados” en la sede de la administración municipal y aseguró que no les hizo “ninguna promesa”. “No teníamos armas y no fuimos agresivos; demostramos que trabajamos para asegurar la ciudad y tratamos de parar las consecuencias de la invasión”, dijo en un mensaje en Facebook, según la agencia de noticias AFP. “Encontramos enormes dificultades con la recolección y la inhumación de muertos, la entrega de comida y medicamentos, la recolección de residuos, la gestión de accidentes, etcétera”, agregó. Pese a eso, el alcalde aseguró que “simplemente” pidió a las tropas rusas que “no disparen contra la gente” y subrayó: “Hasta aquí, todo va bien, la bandera que ondea encima de nosotros es ucraniana”. Jerson está a poco más de 100 kilómetros al noroeste de la península de Crimea, una de las causas del conflicto entre Ucrania y Rusia desde que Moscú la anexara de manera unilateral en 2014. Por otra parte, al menos seis personas -dos de ellas, niños- murieron en un ataque aéreo con misiles a viviendas privadas en Izium, en la provincia oriental de Jarkov. El ataque comenzó un minuto antes de la medianoche (las 19 de ayer en la Argentina) e impactó por lo menos en un edificio y en una casa baja, reportó el vicealcalde de Izium, Volodomir Matsokin, según la agencia Europa Press. El gobernador de Jarkov, Oleh Sinegubov, aseguró el domingo que las fuerzas ucranianas controlaban “totalmente” la ciudad homónima, que es la segunda mayor del país, después de que comenzaran ese día intensos combates en ella. La ciudad de Jarkov está ubicada a unos 482 kilómetros al este de Kiev y a solo 20 kilómetros al sur de la frontera con Rusia. Asimismo, al menos cuatro “fuertes” explosiones se escucharon esta madrugada en el centro de Kiev, mientras las autoridades dieron alerta por posibles ataques aéreos en más de 10 regiones del país. Primero se escucharon “dos fuertes explosiones en el centro” de la ciudad y luego otras dos de similares características, en estos casos cerca de la estación de subte Druzhby Narodiv, según el diario The Kiev Independent. Paralelamente, había alerta por ataques aéreos en Kiev y la provincia homónima, Chernogov -también ciudad y provincia-, las provincias de Volyn, Kirovihrad, Poltaba, Khmelnytskyi y Cherkasy, y las ciudades de Mykolaiv, Lviv, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Zaporiyia y Odesa, reportó el periódico en su cuenta en Twitter.

