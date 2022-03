Banfield: Le arrebató el celular en la estación lo corrió y lo detuvo

Un delincuente le arrebató el celular a una usuaria del Tren Roca en la Estación de Banfield: la mujer lo corrió hasta alcanzarlo. Finalmente, los efectivos lo capturaron. Los oficiales fueron convocados en la intersección de las calles J. Darragueira y Manuel Acevedo tras un llamado al 911. En el lugar, se entrevistan con una mujer de 47 años, quien les manifiesta que cuando arribó el tren a la estación, un hombre le robó su celular Samsung A 09 y escapó del vagón antes que se cerraran las puertas. La víctima alcanzó a perseguirlo hasta que interceptó a los efectivos, quienes se ocuparon de detener al sujeto. Se trataba de un joven de 23 años que tenía un pedido de captura activo por “Lesiones leves – robo agravado (lesiones) – robo agravado (comisión en poblado y en banda) – averiguación de Ilícito” a solicitud del Juzgado de Garantías N° 2 de Avellaneda-Lanús, datado del 8 de enero del año pasado. Asimismo, los oficiales emprendieron un rastrillaje en las inmediaciones para dar con el celular robado, sin embargo, no lograron encontrarlo. La causa, caratulada como “robo simple en grado de tentativa – captura activa”, es intervenida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

