Axel Kicillof inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió este miércoles las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, con un discurso en el que reconoció el acompañamiento de la oposición local durante la pandemia y a nivel legislativo, y remarcó el rol del Estado en la recuperación económica, además de referirse al acuerdo con el FMI. Sobre el final de un extensísimo discurso, Kicillof abordó la cuestión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dio su respaldo a la negociación que lleva adelante el Gobierno Nacional. El mandatario provincial inició el discurso pasadas las 18.30, con un reconocimiento a quienes trabajaron en el sistema de salud contra la pandemia. “Tomamos un frágil sistema de salud y lo fortalecimos”, indició Kicillof, que también remarcó que se pudo “evitar un colapso sanitario” y que “cuando la Ciudad se quedó sin camas en el sistema privado” muchas personas se atendieron en Buenos Aires. “La pandemia dejó un mundo más pobre y más desigual”, subrayó el gobernador, que dijo que de las dificultades se “saldrá con más Estado y no con menos Estado”. El mandatario bonaerense aseguró más adelante en su discurso que “en la provincia de Buenos Aires la oposición ha tenido una participación constructiva”, y les agradeció por haber acompañado el Presupuesto 2022. Posteriormente hizo referencia a los incendios en el norte argentino y sostuvo que se vivieron “semanas trágicas en Corrientes” y expresó: “Debemos estar orgullosos de nuestra provincia que siempre abraza a toda la Argentina. La provincia no se divide, pero tampoco se corta sola”. “Durante estos dos años tenemos que dedicarnos a hacer todo lo que teníamos previsto”, subrayó el gobernador.

