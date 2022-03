Liliana Herrero en La Casa de Claypole

Liliana Herrero vuelve al Espacio de Debate y Cultura LA CASA, acompañada del guitarrista y arreglador Pedro Rossi, para hacer un repaso de lo mejor de su extenso repertorio. Herrero cuenta con 15 trabajos discográficos como solista y ha compartido escenario con innumerables artistas latinoamericanos como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Fernando Cabrera, Ana Prada, Lisandro Aristimuño, Jorge Fandermole, Liliana Vitae y María Gadú, entre otros. Rossi, quien habitualmente la acompaña, es instrumentista, arreglador y compositor. Tiene cuatro discos editados y realiza una extensa actividad como guitarrista y docente por todo el país. La cita es el sábado 12 de marzo a las 20:00, en Collet 1021, Claypole. Es importante tener en cuenta la obligatoriedad de asistir con el esquema completo de vacunación (al menos dos dosis) y barbijo tapando nariz y boca. El bono contribución es de $600 y las reservas y entradas anticipadas pueden adquirirse en el siguiente link: www.lacasaclaypole.org.ar/ reservas

