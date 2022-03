En el inicio del año escolar Cascallares y Fabiani inauguraron la escuela Técnica N°4

El Intendente Interino Juan José Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares, inauguraron junto al director de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires Mariano Ferrari, el nuevo edificio de la Escuela Técnica N°4 de la localidad de Burzaco, ubicada al interior del Parque Industrial que fue construido por el Municipio browniano. En una emotiva e histórica jornada para toda la comunidad educativa de Almirante Brown, el día comenzó con la entonación de Aurora, y la bendición del establecimiento y las banderas de ceremonias por parte del Padre Nelson Vieytes. Luego, se realizó el tradicional corte de cintas que dejó inaugurada la nueva institución educativa ubicada en la intersección de Carlos Viel y Junín. La inauguración sirvió de marco para el inicio del año escolar 2022. En Almirante Brown hoy lunes más de 160 mil estudiantes de todos los niveles vuelven a las aulas con clases presenciales. En la ocasión, el intendente interino Juan José Fabiani, no sólo agradeció a los equipos de trabajo del Municipio y la Provincia sino a los inspectores, directivos, docentes y auxiliares que desde su lugar colaboraron para sacar adelante este nuevo establecimiento educativo. También, dirigiéndose a los estudiantes, refirió: “Cuiden el establecimiento, aprovéchenlo, háganse amigos y amigas. Están en una edad con incertidumbres, ideas e ilusiones, así que lo mejor que pueden hacer es aprovechar, sacarle jugo a la escuela, aprovechar que tienen un equipo íntegramente dedicado a la educación pública que está siempre dispuesto a ayudarlos en lo que necesitan, tanto en lo escolar como en lo extra escolar”. Por su parte, Mariano Cascallares, remarcó que “en Almirante Brown estamos abocados al desafío de lograr una educación que genere formación para el trabajo”. A su vez, remarcó que “logramos hacer realidad el sueño de tener una Escuela Técnica en el seno del Parque Industrial que forme a los y las jóvenes para el mundo del trabajo”. Participaron también de la jornada el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lic. Nicolás Jawtuschenko, la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero, el Jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Laflitto, la Jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, la Inspectora de Educación Técnico Profesional N° 5, Da. Silvia Amarillo, la Delegada Municipal de Burzaco, Dra. Andrea Capasso, las y los Consejeros Escolares, el Equipo Directivo y Docente de la escuela y sus estudiantes.

