Febrero termina con 40 mil contagios menos que el último día de enero

Los números diarios siguen en baja: se registraron 3.478 positivos en las últimas 24 horas: casi 1.000 son de Provincia. Están ocupadas menos del 40% de las camas. Otras 32 personas murieron y 3.478 fueron reportadas con Coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 126.152 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.900.656 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Este es un número significativamente menor que el que se registraba el último día de enero, cuando se habían reportado 43.472. La cartera sanitaria indicó que son 1.136 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 39,6% en el país y del 39,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Respecto a los casos de infectados diarios reportados, en Buenos Aires se produjeron 992, 306 en CABA, 46 en Catamarca, 83 en Chaco, 61 en Chubut, 27 en Corrientes, 383 en Córdoba, 55 en Entre Ríos, 84 Formosa, 21 en Jujuy, 24 en La Pampa, 291 en La Rioja, 21 en Mendoza, 400 en Misiones, 29 en Neuquén, 37 en Río Negro, 12 en Salta, 24 en San Juan, 7 en San Luis, 12 en Santa Cruz, 409 en Santa Fe, 5 en Santiago del Estero, 69 en Tierra del Fuego y 80 en Tucumán. En las últimas 24 horas se realizaron sólo 22.775 testeos, con una tasa de positividad del 15,27%. Al día de hoy se encuentran cursando la enfermedad 92.314 infectados, en tanto el número de recuperados asciende a 8.682.190.

