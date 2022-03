Almirante Brown: Concretaron más de 100 obras de infraestructura escolar antes del inicio de clases

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Provincia de Buenos Aires, llevó adelante una importante cantidad de obras de infraestructura escolar en establecimientos educativos, de las cuales algunas iniciaron en 2021 y otras se concretaron aprovechando el receso de verano, de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2022. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani especificaron que durante todo el año 2021 y en el presente verano se realizaron trabajos en unos 132 edificios escolares, entre los que se destacan la creación de nuevos edificios, aulas y también trabajos de ampliación y refacción de techos y sanitarios. “En el 2021, en plena pandemia, realizamos numerosas obras en las escuelas y ahora, como cada año, llevamos adelante también mejoras de infraestructura durante el verano con fondos propios y en articulación con Provincia”, sostuvo Fabiani, quien remarcó que el objetivo “es que los alumnos y alumnas puedan comenzar las clases en condiciones, apostando siempre por una educación pública de calidad”. Entre ellas, se encuentra la nueva e histórica Escuela Técnica Nº4 ubicada en el Parque Industrial de Burzaco (fotos), en el cruce de Luis María Drago y Carlos Viel, cuyas obras incluyeron la construcción completa del edificio de 500 metros cuadrados, el cual consta de seis aulas, sanitarios, salón de usos múltiples, accesos, dependencias administrativas y sector de buffet. Además, aprovechando el receso de verano se realizaron trabajos de refacción y ampliación en una docena de establecimientos. Según destacó el diputado bonaerense Mariano Cascallares, “las obras tienen que ver con las necesidades que se fueron detectando durante el año pasado”, al tiempo que remarcó que “ya se está planificando también el plan de obras para los próximos meses”. Desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos indicaron que los trabajos durante el verano se concretaron en el Jardín de Infantes Nº949 de San José, donde se realizó una nueva aula; en la Escuela Primaria Nº33 de Longchamps, donde se avanzó en una nueva aula y un área de conexión; y también en la Escuela Primaria Nº2 de Burzaco, en la que se pusieron en valor los módulos sanitarios y repararon los techos en la zona del comedor y la cocina. En simultáneo, se avanzó también con la construcción de aulas en la Escuela Secundaria Nº54 de Don Orione, y también en la Escuela Secundaria Nº41 de Burzaco, donde además se generó una nueva dependencia. Otro de los edificios en los que se concretaron importantes mejoras es en el Nacional de Adrogué (Escuela Secundaria Nº11 y Nº13) (fotos). Allí desde principios de octubre se realizó una puesta en valor integral de sanitarios, un nuevo tendido de agua, colocación y reparación de membranas en tres cubiertas; la construcción de un aula, un nuevo taller, sector de camarines, baños y escenario exterior, además de un nuevo patio, estacionamiento, rampas de acceso, trabajos de pintura y puesta en valor de toda la fachada. También se llevaron adelante obras en la Escuela Secundaria Nº10 de Claypole donde se repararon las cubiertas y cielorrasos; y también la Escuela Secundaria Nº17 de Burzaco, con mejora de cubiertas, reparación eléctrica y recambio de carpinterías. Asimismo, en la Escuela Primaria N° 36 se realizó la instalación eléctrica completa a nuevo y se efectuaron obras de puesta en valor de cubierta, pluviales, revoques y pintura en la Escuela Secundaria N° 60. Finalmente, desde el Municipio de Almirante Brown anticiparon que se viene un año de mucho trabajo en materia de obras en una treintena de establecimientos más, principalmente en la creación de nuevos edificios, más de 30 aulas, dependencias, baños y también bibliotecas. Entre los nuevos establecimientos se encuentra la esperada Escuela Técnica N°5 en Rafael Calzada y el Centro de Educación Física (CEF) N°56 de Don Orione.

