Este lunes y martes llegan los shows de carnaval a Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que llevará adelante el lunes 28 de febrero y el martes 1° de marzo los tradicionales shows de carnaval en Longchamps, los cuales este año contarán con la participación de agrupaciones y murgas locales, la comparsa Marí Marí, el show de Amar Azul y un cierre de lujo a cargo de Los Palmeras. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani precisaron que las actividades se llevarán adelante de manera libre y gratuita en el Corsódromo de Longchamps, ubicado en el cruce de Doctor L. Chiesa y Francia, desde las 19 y las 18 horas. En este sentido, el lunes 28 de febrero desde las 19 horas se presentarán “Los Amantes de la Boca” y la banda de cumbia “Amar Azul”, mientras que el martes 1° de marzo, a partir de las 18 horas, brindarán un show la comparsa “Marí Marí” y también la histórica banda de cumbia santafesina “Los Palmeras”. Asimismo, en ambos días habrá espectáculos de distintas murgas y comparsas locales, entre ellas “Maracaná de Burzaco”, “Los Ángeles de la Noche” de Adrogué, “Sol Naciente del Trébol” de Glew, “Amor do Samba” de Burzaco, “Al Borde Centro de Murga” de Ministro Rivadavia, “Alegría Zona Sur” de Burzaco, “Los Mimosos” de Burzaco, y “Los Herederos de José Mármol”. Desde el Instituto Municipal de las Culturas indicaron, que los vecinos y vecinas que asistirán deberán hacerlo con el Pase Sanitario para mayores de 13 años a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19”, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS. Finalmente, el diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó que “como todos los años vuelven a Almirante Brown los shows de carnaval para todos los vecinos y vecinas, con entrada libre y gratuita para compartir unas noches diferentes en familia o con amigos”. “En este 2022 volvemos a los festejos de Carnaval con presencialidad tomando los recaudos en el marco de la pandemia”, finalizó.

