Este viernes llega a Almirante Brown la segunda edición de “La Noche de las Vacunas”

El Municipio de Almirante Brown invitó a las vecinas y a los vecinos a sumarse a la segunda edición de “La Noche de las Vacunas” que se desarrollará este viernes 25 de febrero entre las 20 y las 0 horas en las instalaciones del Colegio Nacional de Adrogué ubicado en la avenida Tomás Espora y la calle Esteban Adrogué. Tal fue el éxito de la primera edición (con 26 mil dosis aplicadas en toda la provincia en apenas 4 horas), que ahora el Gobierno bonaerense y la Comuna browniana lanzaron una nueva jornada de vacunación libre, gratuita y nocturna. Mariano Cascallares indicó que esta noche “esperamos a nuestras vecinas y vecinos brownian@s para que puedan iniciar, completar o reforzar los esquemas de vacunación contra el Covid. La inmunización es lo que nos permite ir superando la pandemia”, completó el actual diputado provincial. También el intendente internino, Juan Fabiani, ratificó el compromiso browniano de seguir trabajando junto a la Provincia de Buenos Aires para que avance la vacunación. “Este viernes 25 de febrero abren 130 postas sanitarias para vacunar en todo el territorio bonaerense y una de ellas estará en el Colegio Nacional”, agregó Fabiani. El Municipio browniano reiteró la convocatoria para este viernes 25 de febrero de 20 a 0 horas en el Colegio Nacional de Adrogué para recibir cualquiera de las dosis que se aplican de manera libre en nuestro distrito y en la provincia de Buenos Aires.

