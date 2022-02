El municipio fortalece el vínculo con la comunidad japonesa haciendo eje en la educación y la inclusión

El municipio de Almirante Brown informó que esta fortaleciendo el diálogo y el trabajo conjunto con las autoridades de la Federación de Asociaciones Nikkei de la Argentina (F.AN.A) a fin de profundizar el convenio que permite el funcionamiento y el crecimiento de diversas instituciones educativas locales en un predio de dicha entidad japonesa ubicado entre Glew y Ministro Rivadavia. Se trata de la Escuela Agraria N° 1, de un anexo del Instituto Superior de Educación Técnica N° 232, de una sede del programa Envión y se espera, de prosperar las conversaciones, la construcción de un nuevo jardín de infantes para beneficio de las familias de dicha zona browniana. El encuentro tuvo lugar en la Casa Municipal y tomaron parte el diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el secretario de Educación Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el presidente y el vicepresidente de FANA, Seibun Komeso y Fernando Uehara, así como el titular de la Asociación Japonesa de Burzaco, Masateru Gaja. En el predio de F.A.N.A, para el funcionamiento de dichas escuelas y otras actividades, el Municipio ha realizado hasta ahora una inversión de 30 millones de pesos, en lo que hace a estructura edilicia, a su mantenimiento, al recambio de cubiertas, sumando además instalaciones sanitarias, de gas, iluminación, refacción de invernaderos, reparación y mantenimiento del cerco perimetral, entre otros trabajos. Una muestra de la importancia de este trabajo en conjunto es la Escuela Agraria que terminó el año con unos 400 alumnos, previéndose que superará los 500 en marzo próximo, con una proyección de 850 estudiantes para el 2025, lo que la convertirá en la más importante en su tipo en la provincia de Buenos Aires. También en el predio de F.A.N.A funciona un anexo del Instituto Superior de Formación Técnica N° 232, que ofrece una tecnicatura en producción agrícola ganadera. El trabajo mancomunado entre el Municipio y la Federación incluye además la posibilidad de construir en el amplio predio un jardín de infantes que beneficiará a los habitantes de esa zona rural, ya que actualmente los niños y sus padres deben cubrir largas distancias para llegar al único establecimiento del nivel inicial actualmente en la zona: el Jardín N° 958,

