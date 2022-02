El Gobierno argentino le pide a Rusia cesar las acciones militares en Ucrania

A través de un comunicado que adelantó la vocera presidencial Gabriela Cerruti, la Cancillería planteó “la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas” y el respeto a los derechos humanos para resolver las controversias en paz. “La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania”, señaló la Cancillería a través de un comunicado de prensa dado a conocer por la mañana, cuyo contenido fue adelantado por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada. En este sentido, ante el inicio de los bombardeos rusos en distintos puntos de Ucrania, el Gobierno argentino reafirmó que “las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica”. “Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”, agregó. También, planteó “la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos”. Asimismo, el Gobierno nacional “reafirma su compromiso y confianza en que puedan activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional, con activa participación de las Naciones Unidas”, expresa el comunicado. “La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida, es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones”, concluye el pronunciamiento del Gobierno argentino. En la habitual conferencia de prensa que brinda los jueves en la Casa Rosada, al ser consultada sobre la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández convoque a una reunión de la Celac, que preside, la portavoz Gabriela Cerruti indicó que ” siempre es una oportunidad”, y reiteró que ese bloque “ha instado siempre a una resolución pacifica de los conflictos”.

Both comments and pings are currently closed.