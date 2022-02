Cómo son las nuevas licencias parentales que rigen en la provincia de Buenos Aires

El decreto 140/2022 publicado en el Boletín Oficial indica que, a partir de este jueves, todas las personas gestantes contarán con una nueva licencia de 45 días para el cuidado del recién nacido, que son complementarios a los 90 existentes. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el nuevo régimen de licencias parentales para estatales, con el objetivo de alcanzar un modelo que contribuya a reducir las desigualdades de género en la crianza de las niñas, los niños y adolescentes. El decreto 140/2022 publicado en el Boletín Oficial indica que, a partir de este jueves, todas las personas gestantes contarán con una nueva licencia de 45 días para el cuidado del recién nacido, que son complementarios a los 90 existentes, por lo que será un total de 135 días. Para los casos de nacimientos de niñas o niños con discapacidad contarán con 180 días corridos. Además de la extensión en los días de licencia, si ambos progenitores prestan servicio en el ámbito de la provincia, podrán optar por elegir quién será la persona que goce de la licencia. Al mismo tiempo, la licencia para el corresponsable parental se extenderá de 3 a 15 días. También se amplían los días de licencia por adopción de 90 a entre 120 y 180 días, según la edad del niño o niña, eliminándose el límite de siete años; y se extiende la licencia por fallecimiento del corresponsable parental, que pasa de los dos o tres días actuales a un lapso de uno a tres meses, según los años del hijo menor de edad. Por último, en el decreto se establece que se suman 15 días para la atención de un familiar enfermo, lo que alcanza así los 35 días. De esta forma se hizo efectivo el acuerdo paritario que amplía las licencias de trabajadores del Estado contratados bajo los regímenes que establecen las leyes 10.430 y 10.471 “Este nuevo régimen de licencias va a implicar un cambio en la vida laboral y familiar de toda la comunidad, representando un inmenso avance en la Provincia que esperamos que acompañen otros sectores y ramas de la actividad”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en ocasión de la firma del acuerdo. Al respecto, el Jefe de Gabinete de Ministros, Martin Insaurralde, manifestó: “Es muy importante y de vanguardia la decisión de nuestro gobernador Axel Kicillof, que apuesta no sólo a ampliar derechos para aquellas personas que decidan formar una familia, sino que también equipara derechos y posibilidades dentro de los trabajadores de la administración pública bonaerense”. Por su parte, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, destacó: “Es un hecho histórico, no sólo porque se trata de una conquista de derechos, sino también porque esto se logró mediante el diálogo social y el consenso con los sindicatos”. Las licencias se podrán gestionar desde la web de los y las trabajadoras de la Provincia, el portal Siape: https://portal.rrhh.gba.gob.ar/portal/login

