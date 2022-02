Otermin, Cordera y Vilma Gonzalez visitaron “Almas y Mentes Libres”

El presidente de la cámara de diputados de la provincia Federico Otermin junto al titular del HCD Lomense Diego Cordera y la concejal del FDT Vilma Gonzalez mantuvieron una reunión con los representantes de la Asociación Civil “Almas y Mentes Libres” entre ellos su presidente Maxi Funes, la responsable del áreas de género y diversidad Natalia Franco y Miguel Díaz también miembro de la institución dónde se interiorizaron sobre el trabajo que se lleva adelante en el lugar.

La concejal Vilma Gonzalez consultada sobre la jornada comentó “La verdad estamos todos muy contentos por la visita por haber recibido al Diputado Otermin con los compañeros de Almas y Mentes Libres, traer a Federico y que escuche de que se trata la institución, de como realizan el trabajo, para nosotros que esté él es un apoyo enorme para que los compañeros sigan trabajando en esta institución”

Miguel Diaz miembro de la institución “Creo que más que agradecerle , y pedirle acá a los compañeros para que se explayen mucho mejor que yo en el tema del trabajo de la institución, nosotros trabajamos en Almas y Mentes Libres, donde nuestro lema es pertenecer cambia”, trabajamos con compañeros privados de la libertad y también con familiares de ellos”

Maxi Fuentes: El trabajo que venimos realizando es con privados de la libertad, exiliados y familiares de privados, tanto femeninos como masculinos como género y diversidad , el trabajo que hacemos es charlas motivacionales, talleres de capacitación, trabajamos en la adaptación en su totalidad en articulación con el Ministerio de readaptación social , el Ministerio de Justicia y ahora con el Ministerio de Género y Diversidad en el cual decidimos armar una rama femenina para poder trabajar la problemática dentro del Servicio Penitenciario tanto como mujeres, mujeres trans, chicos gays tratar de abarcar con todo lo que sería el privado de la libertad.

Natalia Franco Género y Diversidad Asociación Civil “Agradezco por venir a la concejala Vilma Gonzalez. y nosotros estamos para ayudar a todos los que podamos”

Para finalizar la concejal Vilma Gonzalez comentó “Sobre todo las ganas que tienen y el compromiso, por que ya hemos venido han adelantada muchisimo, tienen muchisimo proyectos, aca estamos para seguir trabajando por nuestras familias, todas la que podemos pero fundamentalmente la de Lomas.

