Kicillof, Cascallares y Fabiani recorrieron la obra del Parque Don Orione

El gobernador Axel Kicillof, recorrió junto al diputado bonaerense Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, la obra del Parque Don Orione, que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del programa Parques Argentinos. La visita se llevó adelante en el predio ubicado frente a la manzana 32 del complejo habitacional Don Orione, donde en una extensión total de 8,60 hectáreas, se están generando espacios de recreación, deportivos y culturales que beneficiarán a miles de vecinos y vecinas de nuestro distrito y también de la región. Durante la recorrida, Mariano Cascallares subrayó el “trabajo articulado con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la decisión del Gobierno Nacional y del Ministerio de Obras Públicas de que el Parque Don Orione sea el primero de los 30 que se construirán en distintos rincones de nuestro país”. Mientras tanto Fabiani sostuvo que los trabajos en el lugar “incluyen la creación de un anfiteatro, una glorieta, áreas de descanso, zonas de juegos para niños y niñas de diferentes edades, módulos sanitarios y luminarias con tecnología LED en todo el espacio público”. De la recorrida participó también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo, y la concejala del Frente de Todos Sandra Corbalán, entre otras autoridades. La obra El Parque Don Orione es un espacio pensado para la realización de actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas, que se enmarca en el Programa Federal “Parques Argentinos”, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que tiene como objetivo contribuir a la consolidación de un sistema de espacios verdes en las grandes ciudades y áreas metropolitanas de la Argentina. El proyecto cuenta con una plaza de bienvenida como punto de encuentro en el parque, senderos principales y secundarios, un anfiteatro natural de 36 metros de diámetro a partir de un leve movimiento del suelo con tres escalones, una glorieta de 12×12 metros y tres módulos sanitarios ubicados en distintos puntos del predio. Contará también con playones deportivos para practicar distintas actividades, un patio para tenis de mesa, zonas de estar, de descanso y picnics además de zonas temáticas para adultos mayores (Patio de los Abuelos) y dos con juegos para niños y niñas de 2 a 5 años y otro de hasta 12 años. Toda esta iniciativa estará enmarcada con una fuerte unidad paisajística en la que se destacará el uso de plantas y árboles con especies nativas propias de la región, que serán acompañadas con grandes macizos de arbustivas y herbáceas, además de la colocación de luminarias con tecnología LED que potencian la intensidad lumínica y representan un ahorro energético del 50 por ciento.

