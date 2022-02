Brown avanza con el programa de recolección diferenciada en domicilios y centros comerciales

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa Eco Inclusión, lleva adelante la recolección diferenciada en domicilios y centros comerciales para avanzar hacia un distrito más sustentable y con inclusión social, ya que el trabajo se realiza de forma articulada con cooperativas de recicladores urbanos. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que la recolección se lleva adelante una o dos veces por semana, dependiendo cada localidad, en un servicio que es puerta a puerta mediante la utilización de un camión del Municipio que acopia el material reciclado. Esta prestación ya se realiza en algunas localidades y el objetivo es extenderlo a la totalidad de Almirante Brown, no solo a los barrios sino también a instituciones y escuelas. Cabe destacar que las cooperativas que trabajan actualmente con el Municipio son Cartoneros Unidos de Brown, Pampa, Las Cavas y Colectivo Ambiental Polo Reciclador. “Seguimos avanzando con medidas para avanzar hacia un Almirante Brown más sustentable y con conciencia ambiental, entre ellas, la recolección diferenciada en domicilios y centros urbanos”, sostuvo Juan Fabiani, quien destacó el crecimiento del programa Brown Verde con el que se impulsan políticas públicas para el cuidado del medio ambiente. En esa línea también se expresó el diputado bonaerense Mariano Cascallares, quien remarcó que “Almirante Brown es un verdadero pulmón verde dentro del Conurbano Bonaerense y estamos convencidos de que todas las iniciativas que podamos impulsar para preservarlo y potenciarlo son vitales para nuestros vecinos y vecinas”. ¿Cómo funciona el servicio? En Adrogué la recolección diferenciada por domicilios se brinda los martes y jueves de 14 a 18; en Burzaco los lunes de 9 a 11:30 horas y los martes de 12 a 17; en Claypole los miércoles de 12 a 17 y los miércoles de 13 a 18 en la zona del barrio Altos del Castillo, que es cada quince días; y finalmente en Don Orione, los lunes de 13 a 17. También en José Mármol, los viernes de 12 a 18 horas; en Glew los viernes de 12 a 17 horas; en Longchamps, también los viernes de 12 a 17 y en Rafael Calzada, los viernes de 14 a 17 horas. En paralelo, las Cooperativas también realizan la recolección diferenciada por los centros comerciales de Glew, Burzaco, Adrogue, y Calzada. En este caso la recolección se realiza todos los días de 9 a 14 horas con las “Bici Carros” que fueron entregados por el Municipio de Almirante Brown. Durante dicho recorrido se entrega una bolsa transparente donde los vecinos deberán depositar sus residuos reciclables durante la semana y luego sacarla a la vereda los días de recolección. En dicha bolsa se deben depositar papeles (blanco o de color, revistas, diarios, fotocopias y folletos), plásticos (botellas, bazar, tapitas, bolsas y sachets), cartones (cajas, bolsas o maples), vidrios (envasas de color o transparentes, fracos y botellas) y metales (latas, aerosoles, llaves, candados o desodorantes, entre otros). En todos los casos, el material recopilado se traslada a los diferentes “Eco Puntos” que se encuentran ubicados en las localidades de San José, Don Orione y Burzaco, donde los materiales son clasificados por recuperadores urbanos, prensados y finalmente enviados a industrias para que los transformen en material reutilizable. A estos “Eco Puntos” también llega el material que los camiones retiran de los cestos soterrados y de las 13 estaciones de reciclado ubicadas en diferentes puntos del municipio.

