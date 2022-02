Kicillof recorrió junto a Cascallares y Fabiani recorrieron un operativo de vacunación en un jardín de Don Orione

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió junto al diputado bonaerense Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, un centro de vacunación itinerante desplegado en el Jardín de Infantes N°915 de Don Orione, donde se inmuniza a alumnos y alumnas de cara al comienzo del Ciclo Lectivo 2022. La visita se llevó adelante en el establecimiento ubicado en el cruce de Eva Perón y Barakat, en el marco del operativo de vacunación dispuesto por el Gobierno bonaerense para la vuelta segura a las clases presenciales de niños y niñas en edad escolar. Durante la recorrida, Kicillof, Cascallares y Fabiani dialogaron con las distintas familias que se acercaron para vacunar a sus hijos e hijas, y también saludaron y agradecieron a los vacunadores y vacunadoras por el trabajo realizado. “Estamos recorriendo el Jardín N°915 de Don Orione donde se lleva adelante una posta vacunatoria de cara al inicio de clases, las cuales son posibles en materia de presencialidad gracias al programa de vacunación. Tuvimos un éxito enorme en la campaña y este es un paso más”, sostuvo Kicillof. Además, el gobernador remarcó que “los chicos y las chicas quieren volver a las escuelas” y subrayó el “gran trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown”. Por su parte, Cascallares destacó que “es una alegría recibir nuevamente a Axel (Kicillof)” y agradeció la labor de los “vacunadores, docentes, auxiliares y promotores de salud que con muchísimo compromiso y solidaridad trabajaron estos dos años de pandemia y cuyos frutos estamos viendo”. “Cabe destacar que tenemos una gran cantidad de obras en nuestras escuelas. Sólo en Almirante Brown inauguramos dos nuevas escuelas primarias, las cuales no se construían desde hace más de 22 años. Además, ya llevamos construidos 10 nuevos jardines de infantes y estamos creando cuatro más. Sin dudas los avances son enormes”, sostuvo el diputado bonaerense. Finalmente, el intendente interino browniano, Juan Fabiani, remarcó que “hace unos días se cumplió un año de la primera vacuna aplicada en un vacunatorio local y hoy estar recorriendo este jardín junto al gobernador Axel Kicillof y su equipo es una alegría, porque se trata de un operativo pensado para el inicio de clases”. “Estamos muy emocionados y muy esperanzados de comenzar una nueva normalidad cuidada y volver a encontrarnos”, sostuvo Fabiani, quien también remarcó el trabajo mancomunado con el gobierno provincial. De la actividad participaron también el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el secretario de Salud local, Walter Gómez; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología browniano, Sergio Pianciola; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito, y la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades.

