El fuego ya arrasó 800 mil hectáreas en Corrientes: “Está colaborando todo el país pero no alcanza”

Así lo aseguró Walter Drews, intendente del Parque Provincial Iberá. Hasta el momento son 12 las provincias que enviaron ayuda para combatir los incendios. A las tareas de los bomberos, socorristas, voluntarios y bridagistas se sumó personal de las Fuerzas Armadas y el Ejército En Corrientes, el calor no da tregua y el fuego ya consumió casi un 10% del territorio. La provincia se encuentra bajo un alerta por temperaturas máximas de entre 37 y 40 grados en todo el norte, lo que es considerado un agravante del complicado cuadro de incendios rurales que está fuera del control y que se extendería hasta marzo. Hasta el momento son 11 las provincias que colaboran con Corrientes para frenar las llamas y está previsto que Tucumán concrete en los próximos días la ayuda anunciada. A los más de 600 socorristas argentinos, entre bomberos voluntarios y brigadistas capacitados en incendios forestales, también se sumaron 100 efectivos de las Fuerzas Armadas y del Ejército Argentino, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf) y 1.500 bomberos voluntarios y policías locales, según detalló la Dirección de Defensa Civil. A la par, se tendieron docenas de redes solidarias, tanto para ayudar a las organizaciones de bomberos voluntarios como para proteger a la fauna autóctona, que se ve amenazada en su hábitat. El espíritu de colaboración a nivel nacional es total y son muchos los que participan de las colectas organizadas por diferentes empresas y ONGs. Trabajadores rurales, productores y vecinos participan activamente en el combate al fuego. Trabajadores rurales, productores y vecinos participan activamente en el combate al fuego. Sin embargo, la ayuda no es suficiente y el fuego ya consumió 850 mil hectáreas. “ Hoy está colaborando muchísima gente. Hay bomberos de toda la Argentina y ayer entraron bomberos de Brasil a la zona de Santo Tomé porque los incendios no solo están en el Estero del Iberá y alrededores sino también en los campos, las plantaciones y las cañadas ”, precisó a TN Walter Drews, intendente del Parque Provincial Iberá. “Está colaborando todo el país pero no alcanza para resolver el problema”, se lamentó Drews, quien describió que hay frentes de fuego de hasta 4 km que son muy difíciles de combatir porque hay campos donde se complica el acceso. El intendentes del Parque Provincial Iberá recordó que los primeros incendios arrancaron hace un mes y que las condiciones climáticas complicaron aún más la situación. “Está todo muy seco y cualquier cosa puede producir un incendio. Venimos de una sequía muy grande, de dos años sin lluvias regulares”, señaló Drews, al confirmar que actualmente hay 17 focos activos. En forma constante se presentan nuevos focos de incendio. La mayoría de ellos se producen por factores antrópicos (acción humana) deliberados o accidentales, favorecido por la grave sequía En forma constante se presentan nuevos focos de incendio. La mayoría de ellos se producen por factores antrópicos (acción humana) deliberados o accidentales, favorecido por la grave sequía Corrientes tiene un promedio de entre 800 y 1.000 milímetros de lluvias anuales, pero en 2020 fue de 200 el total anual y en 2021 muy similar y en los próximos días, de altísimo calor, el pronóstico indica que podrían precipitarse entre cinco y 10 milímetros en algunas regiones y eso no contribuye en nada para frenar el fuego. Desde su cuenta de Twitter, el gobernador Gustavo Valdés confirmó que también le pidió ayuda a EE.UU. “Corrientes necesita de más recursos para superar la emergencia ígnea, por eso solicité la colaboración de Estados Unidos, a través de su embajador en Argentina, Marc Stanley”, admitió luego de que el presidente Alberto Fernández le prometiera ayuda económica a Corrientes. A pesar de la asistencia que la provincia recibe de los ministerios de Agricultura, del Interior y de Defensa, no se logra controlar el incendio y no solo preocupa la destrucción de la flora y la fauna provincial sino también las pérdidas de puestos de trabajo y la producción agrícola. Un bombero lucha para apagar un foco de incendio en un campo de la provincia de Corrientes. El fuego afecta casi el 10% del territorio, sobre todo a su flora y fauna Un bombero lucha para apagar un foco de incendio en un campo de la provincia de Corrientes. El fuego afecta casi el 10% del territorio, sobre todo a su flora y fauna “ La gente que trabaja en esos campos se va quedando sin trabajo, se viene el invierno y no va a haber cosecha. Los ganaderos ya venían con sequía y el problema va a acentuarse en el invierno cuando no tengan cosecha para levantar”, pronosticó Drews. Al ser consultado sobre los ciervos y yaguaretés, entre otras especies, que abandonan sus hábitats por culpa de los incendios, Drews dijo que “no hay mucho por hacer” y que “la única solución es que llueva”. Entre los medios aportados por el Ejército y la Fuerza Aérea, se destacan: 1 avión Cessna 182, 1 helicóptero Bell 412, 1 helicóptero UH-1H; equipos de Comunicaciones de radio y satelitales; 2 Unimog Comunicaciones; 2 remolques, y un remolque tanque de agua; 2 cisternas para transportar agua; 5 piletones para acopiar agua; 2 remolques para transporte de líquidos; 3 camionetas 4×4; 7 vehículos livianos Hummer; 2 Unimog 416; 1 ómnibus Sprinter; y un camión mediano Iveco volcador. También se aportaron dos cocinas de campaña con sus correspondientes cocineros para alimentar a los brigadistas y al personal involucrado en los dos campamentos que se instalaron en las localidades de Loreto y Galarza. Las Fuerzas Armadas y el Ejército colaboran para combatir el fuego. Llegaron más de 100 efectivos a Corrientes Las Fuerzas Armadas y el Ejército colaboran para combatir el fuego. Llegaron más de 100 efectivos a Corrientes En tanto, algunas versiones, abonadas incluso por el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, indicaron que muchos de los incendios forestales fueron iniciados intencionalmente, y la Fiscalía Ambiental provincial dispuso la detención de un hombre que estaría vinculado al inicio de unos de los focos aún activos. En el grave contexto, las autoridades aguardan con ansias la llegada de lluvias para que, poco a poco, se puedan ir apagando los distintos focos de incendio que continúan activos desde hace varias semanas.

