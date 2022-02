Insaurralde encabezará la lista de unidad en el PJ

El jefe de Gabinete de la provincia de Bueos Aires, Martín Insaurralde, encabeza la lista para presidir el Partido Justicia lista de Lomas de Zamora. “Vamos a seguir construyendo un partido cada vez más abierto, lleno de amor y militancia”, sostuvo. “Firmé mi candidatura a presidente en la lista de unidad del PJ de Lomas de Zamora. Quiero agradecer a las y los compañeros del peronismo de Lomas de Zamora por caminar y trabajar unidos. Vamos a seguir construyendo un partido cada vez más abierto, lleno de amor y militancia“, anunciaba ayer a través de Twitter. En ese marco, señaló: “Estamos reconstruyendo nuestra Patria y nuestra Provincia. Desde Lomas, queremos apuntalar ese proceso organizando expectativas y demandas diversas”. “Estoy convencido de que el justicialismo es la mejor herramienta que tiene el pueblo para realizar sus sueños. Tenemos la oportunidad de consolidar una unidad con sensibilidad, fuerza y capacidad para concretar la esperanza de una Nación y una Provincia mejor con Alberto Fernández, Axel Kicillof y Máximo en el PJ bonaerense”, apuntó. El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires logró el cierre de listas de unidad en la mayoría de los 135 municipios bonaerenses, rumbo a las elecciones distritales de esa fuerza que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo. Según el cronograma electoral del PJ provincial, a la medianoche vencía el plazo para la presentación de listas de cada uno de los distritos y sus respectivos avales, que luego debe convalidar la Junta Electoral partidaria, a cargo del ministro de Infraestructura provincial, Leonardo Nardini. Durante una reunión partidaria del lunes último en la ciudad de La Plata, Máximo Kirchner le pidió a los consejeros partidarios que avanzaran en nóminas de unidad en la mayor cantidad de distritos posibles. En la lista figura también el histórico referente político de Lomas Juan Maria Viñales como Secretario de Organización.

