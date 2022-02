Escuelas privadas y colegios anuncian aumentos del 17% en las cuotas para la vuelta a clases

inflación no detiene su paso y el rubro educación es uno de los más afectados, tanto por los insumos y materiales escolares como por los servicios. En este caso se conocieron los aumentos para los colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, con ajustes que van entre el 11% y el 17%. Lano detiene su paso y el rubroes uno de los más afectados, tanto por los insumos y materiales escolares como por los servicios. En este caso se conocieron los aumentos para los colegios privados en lay la Provincia, con ajustes que van cuotas de los colegios surgen tras el acuerdo entre las autoridades porteñas y provinciales con representantes de las entidades educativas del ámbito privado. Estos incrementos en lasde los colegios surgen tras el acuerdo entre las autoridades porteñas y provinciales con representantes de las entidades educativas del ámbito privado. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) la categoría “Educación” fue la de menor variación en enero, con un 0,8% de incremento. En las reuniones se aprobaron una serie de esquemas tarifarios para el ciclo lectivo 2022, que comenzará la semana próxima en CABA y el 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires. El aumento de las cuotas se dio en instituciones educativas que reciben algún tipo de ayuda, beneficio, subsidio o subvención por parte del Estado. Los incrementos en los costos de la matriculación en los colegios impactarán negativamente en el bolsillo de los padres y madres, ya que en el sector privado educativo se registran deudas en torno al 40% del total de alumnos, mientras crecen las solicitudes en las escuelas públicas, informaron desde los representantes del sector privado. Aumentos en colegios de CABA En la Ciudad de Buenos Aires las cuotas de los colegios privados aumentarán un 17% a partir de marzo. Así, el nuevo esquema tarifario que fue acordado entre el Gobierno porteño y las entidades que agrupan a los institutos de enseñanza implica que la jornada simple del nivel inicial y primario en un colegio con 100% de subvención se irá hasta $2.624 en marzo. En las escuelas que reciben un 80% de aporte, el valor ascenderá a $4.956, mientras que en las que obtienen un 70% y un 60% de ayuda estatal pasará a $6.338 y $ 9.492, respectivamente. En tanto, los colegios que reciben un 50% y un 40% de subvención, podrán aumentar sus cuotas en $11.044 y $12.138, respectivamente. En el nivel secundario, la cuota más barata -que cobran las instituciones que cuentan con 100% de aporte estatal- será de $2.894 y la más cara -con 40% de subvención- de $15.775. En el caso de escuelas técnicas de la Ciudad, el arancel más bajo será de $3.334 y el más alto, $18.056. Aumentos en colegios de la provincia de Buenos Aires En diciembre de 2021 se autorizó a los establecimientos a subir un 6,9% las cuotas, y a partir de marzo próximo, a eso se añade otro 11,8%. De este modo, las instituciones privadas cobrarán por jornada simple en el nivel inicial y primario desde $2.567 -con hasta 100% de aporte estatal- y hasta $11.594 para aquellos colegios con 40% de subvención. Las cuotas de las secundarias oscilarán entre $2.830 y $ 15.067 y las escuelas técnicas, entre $3.261 y $17.244. Los colegios que no reciben asistencia del Estado y fijan por sí mismos el valor de las cuotas, cobrarán desde marzo entre $30.000 y $90.000. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) señaló recientemente que es muy probable que en los próximos meses se definan nuevos aumentos, a partir de las subas en los salarios de los docentes, que se traslada a las cuotas.

