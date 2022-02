Arde Corrientes y hay más focos de incendio en otras cuatro provincias

En la provincia de Corrientes, pero también en Río Negro, Misiones, Chubut y Formosa, continúan activos numerosos focos de incendios forestales, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). De acuerdo con el reporte diario elaborado por el SNMF, en Corrientes permanecen activos ocho focos ubicados en Concepción III, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Bella Vista y Virasoro, donde trabajaban 118 brigadistas para combatir las llamas. También se desplegaron cuatro aviones hidrantes y un observador, tres helicópteros del SNMF, tres autobombas, equipamiento, maquinaria pesada y móviles de apoyo, según se informó oficialmente. Asimismo, se precisó que las llamas que afectaron Mercedes, en esa misma provincia mesopotámica, están contenidas por los brigadistas. Bariloche El incendio en el Complejo Lago Martín, en la zona de Bariloche, también continúa activo y se registra un nuevo foco en Pichi Mahuida; en esa provincia trabajan 83 brigadistas y personal de apoyo, con la asistencia de cuatro aviones (tres hidrantes y un observador) y tres helicópteros que operan desde las bases de Bariloche y El Bolsón. Además, operan un camión de carga, un móvil de logística, una embarcación y móviles de apoyo, de acuerdo con el reporte del organismo. Las viviendas, infraestructura vial y comunicaciones de la zona no han sido afectadas, agrega. De los ocho sectores en que está dividido el incendio denominado Complejo Lago Martin, hay uno que se mantiene activo (1b) y el resto contenidos, “y en constante vigilancia tanto por personal en terreno como por imágenes satelitales y focos de calor”, informó el reporte difundido esta tarde. “En el día de hoy no se pudo ingresar al sector activo por la gran acumulación de humo (inversión térmica: se provoca por estancamiento de una capa de aire caliente en altura) y esto hace que toda la zona presente gran cantidad de humo con reducida visibilidad y peligrosidad para el personal, por este motivo el personal helitransportado no pudo ingresar ya que solamente se ingresa con helicópteros”, agregó el comunicado oficial. Más focos En Misiones se registraban seis focos activos de incendios en Concepción de la Sierra, Candelaria, Apóstoles, Santa Ana, San Javier y Montecarlo, en tanto fueron contenidos los que amenazaban Guaraní y San Ignacio. Al igual que en la localidad neuquina de Aluminé, donde por los trabajos realizados detuvieron el avance del fuego. Por último, el organismo añadió que se mantienen activos focos en la localidad formoseña de Pilcomayo y otro en Futalaufquen, en la provincia de Chubut.

