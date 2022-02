Llegaron 216 mil Pfizer pediátricas y en lo que resta de febrero arribarán 1,5 millones

Un cargamento de 216 mil vacunas Pfizer pediátricas contra el coronavirus arribó este jueves al aeropuerto de Ezeiza y en lo que resta de este mes llegarán al país “un millón y medio de dosis” más, en el marco de la campaña de vacunación para asegurar un “retorno a las aulas seguras” de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo. El cargamento arribó a las 10.20 al aeropuerto internacional de Ezeiza, a bordo de un vuelo de American Airlines, procedente de Miami. En una rueda de prensa en el aeropuerto, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, explicó que las dosis serán destinadas a la población de entre 5 a 11 años, para iniciar esquemas de vacunación o colocar segunda dosis. La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, explicó que las dosis serán destinadas a la población de entre 5 a 11 años, para iniciar esquemas de vacunación o colocar segunda dosis. Foto: Gustavo Amarelle “Se trata del primer cargamento que seguirán arribando durante febrero y marzo. La idea es que se sumen a las vacunas que ya se están administrando en la población pediátrica y adolescente, teniendo en cuenta el regreso escolar”, precisó Tirado. Minutos antes, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había anunciado la llegada del cargamento, que “forma parte del acuerdo que firmó la Argentina para adquirir 18 millones de dosis”. “Vamos a tener durante febrero un millón y medio más de dosis que van a llegar para seguir completando los esquemas”, anunció en la habitual conferencia de prensa que brinda en Casa de Gobierno los jueves la portavoz. En ese contexto, Cerruti remarcó que la Argentina “ya tiene distribuidas 104 millones de dosis de vacunas”. “Esto hace que el plan de vacunación sea tal vez uno de los más grandes del mundo”, añadió la portavoz y precisó que “hay 40 millones de argentinos que han iniciado el plan de vacunación y 38 que lo han completado”. De esta forma, Cerruti sostuvo que “la última etapa de la pandemia se pudo ´surfear´ con tranquilidad” y remarcó que el país está preparado “para comenzar el próximo 2 de marzo el ciclo lectivo con aulas seguras y recuperar la presencialidad en todos los niveles”. El cargamento arribó a las 10.20 al aeropuerto internacional de Ezeiza. Foto: Gustavo Amarelle Asimismo, Cerruti resaltó que “cada jurisdicción dictará los modos” del retorno a las aulas y valoró el trabajo desarrollado por “los funcionarios, los legisladores y también la población que se esmeró en cumplir el calendario de vacunación”. La portavoz insistió en el deseo de que los “esquemas de vacunación terminen de cubrirse antes de que empiecen las clases para tener aulas seguras”, las que continuarán con “el uso de barbijos, la distancia social y todas las medidas de cuidado que sean necesarias”.

