Inscriben hasta el viernes en el Conservatorio Julián Aguirre

El Conservatorio Julián Aguirre ya se prepara para el nuevo ciclo lectivo 2022 y es por eso que reabrió hasta el viernes las inscripciones para ingresantes que quieran estudiar algunas de las cinco carreras de formación superior que ofrece la prestigiosa institución lomense. “La preinscripción fue el año pasado, en el mes de noviembre, pero a partir del 14 de febrero decidimos dar una segunda instancia para aquellos que, por algún motivo, todavía no se anotaron y quieran estudiar en el conservatorio”, explicó director Diego Maurizzi. Esta chance es para alumnos ingresantes que están interesados en estudiar algunas de las cinco carreras de formación superior que tienen en la oferta académica: educación musical, además de los profesorados de música en distinta orientación, como composición, dirección coral, canto e instrumento, todas con cuatro años de duración. Además, hay Formación Básica Niños (de 9 a 14 años) y la Formación Básica Adultos (desde los 14 años). La inscripción estará abierta hasta el viernes durante las 24 horas, ya que es online: hay que llenar un formulario que se encuentra en www.consaguirre.com.ar y a cada vecino se le asignará un turno para acercarse presencialmente al establecimiento y entregar la documentación requerida (también especificada en la página web) en la sede ubicada en Yrigoyen 7652. “Tenemos grandes expectativas para este año. Por ahora será igual que como terminamos, con presencialidad en la mayoría de los espacios de producción y virtualidad en otras áreas”, detalló la autoridad, aunque aclaró que están supeditados a lo que suceda con la pandemia y la cuestión sanitaria. El Conservatorio Julián Aguirre cumplió 70 años en mayo de 2021, pero debido a la pandemia debió aplazar los merecidos festejos. Para concluir, Diego explicó que, para este año, esperan poder celebrarlo con una serie de conciertos en distintos teatros, centros culturales y espacios públicos. Más info en www.consaguirre.com.ar.

