Mariano Cascallares encabezará la lista del PJ en Almirante Brown

En un marco de amplia unidad, contemplando el diverso arco de organizaciones peronistas que militan en el distrito de Almirante Brown, se dio a conocer que el diputado bonaerense Mariano Cascallares volverá a ser candidato a presidir el Partido Justicialista local, en las elecciones que se realizarán el 27 de marzo. En un marco donde el PJ bonaerense se encamina a elegir autoridades en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, además de los integrantes del Congreso del Partido, en Almirante Brown se conformó una lista de unidad que representa fuertemente el espíritu del peronismo local, donde Cascallares se encamina a ser reelegido como Presidente del partido. En este sentido, el PJ browniano propone profundizar un camino signado por la diversidad de voces y un fuerte compromiso político con base en la militancia barrial con desarrollo en cada barrio de las 12 localidades del distrito. La lista de Almirante Brown PRESIDENTE: Cascallares, Mariano VICE – PRESIDENTE: Quintana, Ofelia SEC. GENERAL: Fabiani, Juan SEC. ADMINISTRATIVO Y DE ACTAS: Capasso, Andrea SEC. DE ORGANIZACIÓN: Lepere, José SEC. DE ADOCTRINAMIENTO: Pellegrini, Andrés SEC. DE ACCIÓN SOCIAL: Martínez, María Rosa SEC. DE RELACIONES: Alfonso, Hernán SEC. DE FINANZAS: Aguirre, Gabriel SEC. DE CULTURA: Pereira Benítez, Libera SEC. DE LA MUJER: Vilotta, Cristina SEC. DE ASUNTOS GREMIALES: Tuya, Carlos SEC. DE JUVENTUD: Ortiz, Micaela SEC. DE DERECHOS HUMANOS: Matarazzo, Hugo SEC. TÉCNICO PROFESIONAL: Casaforte, Mariel SEC. DE DISCAPACIDAD: Silva, María Marta VOCALES TITULARES: 1. Fabiani, Eduardo 2. Calderon, Eva 3. Amichetti, Héctor 4. Russo, Marilina 5. Jerez, Horacio 6. Palazzo, Sandra 7. Lopez, Adrián 8. Batkin, Sandra VOCALES SUPLENTES: 1. Ravenna, Carlos 2. Napoli, Fiorella 3. Giménez, Pablo 4. Villanueva, Beatriz 5. Antoniani, Guillermo 6. Gadea, Paula 7. Serfaty, Salvador 8. Zenobi, Lucia 9. Torres, Alejandro 10. Méndez, Patricia 11. Di Rico, Matías 12. Acuña, Sabrina CONGRESALES: TITULARES 1- FABIANI, JUAN 2- NAPOLI, ANTONELA 3- JAWTUSCHENKO, NICOLAS 4- CECCHINI, CECILIA 5- VELEZ, JOSE 6- MIÑAN, BARBARA 7- MONTERIO, GABRIEL 8- WARRELL, NORMA 9- SCHUSTER, JUAN PABLO 10- VILOTTA, CRISTINA 11- CALVO, GONZALO 12- CORBALAN, SANDRA 13- VILLARONGA, IGNACIO 14- ALLENDE, KARINA 15- PEREIRA BENITEZ, JUAN MANUEL 16- AGUILAR, SONIA 17- BORSETTI, MARTIN 18- ORTIZ, MICAELA 19- BONETTO, ANDREA 20- RICHIERI, ROXANA 21- BATTAFARANO, LEANDRO 22- CASCALLARES, MARIANO CONGRESALES SUPLENTES: 1- Olivera, Leonardo 2- Aranda, Silvina 3- Mars, Ezequiel 4- Almaras, Natalia 5- Insfran, Daniel 6- Castillo, Mari 7- Martínez, Damián 8- González, Maura 9- Cabrera, Carina 10- Cardozo, Oscar 11- De Los santos, Carlos

