La orquesta escuela de Almirante Brown brilló ante una multitud en el CCK

Integrantes de la Orquesta Escuela Municipal, participaron de un concierto en el Centro Cultural Kirchner donde, junto a otras orquestas del país interpretaron la obra “Cantata, Pitágoras y la Música.” La actuación se dio en el marco de la apertura de las Jornadas “Libros Para Aprender” del Ministerio de Educación de la Nación, y para ello el programa de Orquestas y Coros Para el Bicentenario, convocó a integrantes de orquestas escuela de distintas regiones del país -NOA, NEA, Cuyo, Centro, CABA y Buenos Aires- para la conformación de una orquesta y coro que brindó la emotiva apertura para el encuentro. Destacamos que junto a chicos y chicas de La Matanza, los integrantes del grupo de cuerdas de Almirante Brown, fueron quienes portaron la responsabilidad de representar a la provincia de Buenos Aires en la conformación de esta orquesta y coro que dio un concierto ante las más de 1500 personas que ocuparon las butacas de la “Sala Argentina” del CCK, entre las que se encontraban el ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk y el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. Para la concreción de este concierto, los músicos ensayaron durante 3 días en la localidad de San Fernando junto a sus pares de todo el país. “Vale destacar que, durante los últimos años, trabajamos duramente y siempre contando con el indispensable apoyo de las autoridades municipales, tanto del Intendente interino Juan Fabiani, como del Diputado Mariano Cascallares, siempre predispuestos a sumar para los chicos y chicas de los barrios de almirante Brown que conforman nuestra orquesta.”, resaltó Pablo Gandolfo; Coordinador de la Orquesta Escuela de Almirante Brown. Los jóvenes músicos fueron acompañados también por la Subsecretaria de Educación del municipio; Paula Falcón.

Both comments and pings are currently closed.