Fernández: “Mientras yo gobierne esta patria les voy a dar oportunidades a todos”

El presidente Alberto Fernández dijo que cree “en una Argentina industrializada, que produce” y afirmó que la preocupación de su Gobierno es que todos “vuelvan a educarse” para dejar atrás la “página de la penuria”. El jefe de Estado, que anunció que el 2 de marzo participará de la inauguración del ciclo lectivo en las provincias de Catamarca y La Rioja, se pronunció de ese modo al encabezar un acto en el complejo Tecnópolis, donde se anunció la construcción de 100 escuelas técnicas, acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y gobernadores e intendentes. Foto: Florencia Downes. Ante una platea integrada mayoritariamente por adolescentes, Fernández utilizó en varios pasajes de su exposición términos en lenguaje inclusivo y saludó el esfuerzo de muchos chicos que dieron su testimonio sobre la importancia de la educación en sus vidas. “La Argentina es una y debe crecer toda. Debemos darle oportunidades a todos de crecer y desarrollarse”, afirmó a poco de iniciar su discurso y dijo que así como “el mundo se desarrolló a una velocidad vertiginosa”, es necesario “adecuar la educación a esa velocidad vertiginosa”. Foto: Florencia Downes. Al señalar el carácter central de la formación, de la ciencia y de la técnica, el primer mandatario reiteró que “las sociedades más ricas son las que desarrollaron la ciencia y el saber” y puso como ejemplo a Finlandia, país que ha conseguido los mejores estándares sociales y de vida. El programa presentado hoy recibirá una inversión de 35.500 millones de pesos, tendrá como objetivo lograr la inclusión e innovación educativas, y la formación profesional, además de la integralidad en la oferta de la Educación Profesional Secundaria. “La Argentina es una y debe crecer toda. Debemos darle oportunidades a todos de crecer y desarrollarse” Alberto Fernández Para ello, se anunció la construcción de 100 nuevas escuelas técnicas con criterio modular y la oferta en 500 instituciones de todo el país para que chicos puedan terminar la secundaria con “mucha formación profesional”. “¿Cuál es el sentido de darle importancia a la educación técnica? Que entre terminar el colegio y encontrar un modo de vivir y crecer en la vida, no haya mucho tiempo. Es darle instrumentos para que sepan qué tienen para aportar y cómo pueden construirse su propio futuro”, afirmó el Presidente. Foto: Florencia Downes. En ese sentido, dijo que la principal preocupación es “que la Argentina vuelva a educarse, que todos vuelvan al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar, que los chicos vuelvan a estudiar”. “Creemos en una Argentina industrializada, que produce, que requiera de técnicos que puedan hacer su aporte”, expresó y agregó que “si la industria crece, crece el trabajo, si el trabajo crece, matamos a la pobreza, si matamos a la pobreza, nuestra sociedad será mejor”. Allí fue cuando le pidió “a todes” que el 2 de marzo próximo, fecha de inicio de las clases, se de “vuelta la pagina de la penuria”. “Ustedes merecen vivir en un país mejor. Un país mejor exige que el Estado esté presente, nos exige que todos tengamos las mismas oportunidades y, mientras gobierne esta patria, le voy a dar oportunidades a todos y a todas”, apuntó. Foto: Florencia Downes. Previamente, Perczyk señaló que la idea motriz es la de una “educación orientada a más trabajo y más producción para toda la Argentina”. Según señaló el titular del Palacio Sarmiento, la iniciativa presentada hoy va en ese sentido, con “dos partes”: la construcción de los 100 edificios “integrados para la formación profesional” y el lanzamiento de una oferta en 500 instituciones donde podrán concurrir chicos que necesiten “terminar la escuela”. Foto: Presidencia. “Van a tener cuatro áreas: Lengua, Matemática, Sociales y Naturales y mucha formación profesional”, precisó el ministro en ese sentido, y dijo que “será una oferta que va a llegar a todos lados”. “Creemos en una Argentina industrializada, que produce” Alberto Fernández Por su parte, el ministro Katopodis señaló que con esta iniciativa se incluirá a 100 mil chicos. “La mejor Argentina fue cuando la educación y la educación pública marcó el rumbo de nuestro país”, afirmó y dijo que “en este gobierno no decimos cosas bonitas, las hacemos”. Foto: Presidencia. Katopodis destacó, en ese contexto, que se trata de “un gobierno que se explica por los hechos y no por las palabras”. Las nuevas unidades tendrán una superficie total de 3.000 metros cuadrados y contarán con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, SUM y espacios de encuentro y productivos vinculados a especialidades como economía del conocimiento y bioeconomía, agroindustria y alimentos, energías, minería, petróleo y gas, tecnología 4.0, mecánica automotriz y metalmecánica. En acto, que empezó con un show musical a cargo de diferentes artistas, se pudo escuchar a jóvenes explicando sus vivencias dentro de la Escuela Técnica. Entre ellos, se destacaron las palabras de una chica llamada Iara que fue madre a los 16 años: “Muchos me dijeron que deje la Técnica, que no era para mi, pero sigo acá y estoy en el último año y estoy orgullosa de poder seguir”. Foto: Presidencia. También estuvieron los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Y entre los intendentes se registraron las presencias de Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Zamora (Tigre), Lucas Ghi (Morón), Fernando Espinoza (La Matanza) y Carlos Ramill (Escobar).

