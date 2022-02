Fabiani recibió a la Secretaria del SEDRONAR Gabriela Torres

El Intendente Interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recibió a La Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), Graciela Torres, con la finalidad de abordar estrategias y acordar acciones para seguir fortaleciendo la tarea de la Red Sedronar en Almirante Brown en relación a personar en vínculo con consumos problemáticos . En el marco de la articulación con SEDRONAR, y la implementación a nivel local los Dispositivos Territoriales Comunitarios Panal, se desarrolló una mesa de diálogo con los diferentes espacios que trabajan en la temática de consumos de manera integral. En relación a esto se manifestó Fabiani: “Estos dispositivos son claves, sobre todo en la primera escucha y abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias y fueron constituidos en diciembre del 2020. Funcionan de lunes a viernes por la tarde y cada uno de ellos cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos. Con Mariano Cascallares entendemos que agregar herramientas para abordar los escenarios de consumos problemáticos es algo sumamente necesario, por eso le damos una relevancia muy importante a este tipo de encuentros”. “En Brown tienen un esquema de trabajo comprometido y han logrado combinar el esfuerzo entre todos y eso se nota porque quieren una ciudad mejor”, destacó Gabriela Torres, al mismo tiempo que llamó a “seguir por la misma senda de trabajo para fortalecer la red de cuidados en el distrito”. Fabiani también dijo que “tenemos el compromiso de seguir trabajando en mejorar y para abordar esta temática, es necesario entrar en el debate e incorporar al trabajo la mayor cantidad de actores para fortalecer esta red”. En la visita también estuvieron presentes la Diputada Nacional, María Rosa Martinez; la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Lic. Bárbara Miñán; la Asesora de la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, a cargo de los Dispositivos Territoriales Comunitarios Panal, Da. Regina Stacco; el Secretario de Salud, Dr. Walter Gómez y la Subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Lic. Leda Quintana.

