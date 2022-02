Cascallares y Fabiani suman apoyo a vecinos con discapacidad

El Intendente Interino Juan José Fabiani, junto al Diputado Provincial Mariano Cascallares, recibieron al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, a la Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el Coordinador de Articulación Política, Fernando Brugaletta, para hacer entrega de pensiones no contributivas por invalidez. La jornada se llevó adelante en el Instituto Municipal de las Culturas ubicado en la localidad de Adrogué, donde se realizó la entrega formal de 50 reconocimientos a personas que recibieron alguna de las 163 pensiones que se entregaron a lo largo de lo que va del año. A su vez, desde el Municipio de Almirante Brown se comprometieron a continuar con las capacitaciones en los Centros de Salud, al Consejo Municipal Asesor de Discapacidad para los Trabajadores Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, y sus dependencias. Durante el encuentro, Juan Fabiani expresó “Estamos muy contentos de recibir a la comitiva de ANDIS y agradecemos la confianza depositada al trabajo articulado que venimos llevando a cabo”, a la vez que recordó el abandono que sufrió esa área durante los cuatro años de gobierno de Macri, donde ANDIS encontraba su sede en Almirante Brown cerrada. A la vez agradeció todo “el trabajo hecho por la comunidad”. Por otro lado, el Diputado Provincial Mariano Cascallares retomó las expresiones de Fabiani, mencionando que “Los últimos dos años fueron tiempos de cambios de paradigma en cuanto a la integración y los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad”. Al mismo tiempo remarcó la importancia de que “La política vuelva a poner en el centro a las personas” y se mostró orgulloso de poder acompañar la gestión de ANDIS desde sus oficinas en Almirante Brown. Un vecino de Glew, Ignacio, contó que luego de padecer un ACV en 2019, el cual le generó secuelas motrices del lado izquierdo de su cuerpo, tenía ilusión y a la vez incertidumbre, dado que había iniciado sus trámites de pensión, pero no sabía qué iba a suceder. El mismo, agradeció la celeridad con la que pudo sacar adelante su pensión. Y en el día de hoy se encuentra entre los cientos de beneficiados y beneficiadas de esta política pública que pone en el centro a las personas. Finalmente, Fernando Galarraga, Director de ANDIS, agradeció a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani porque “Almirante Brown fue uno de los primeros municipios que fue a buscarnos para trabajar en conjunto con el objetivo de resolver las distintas problemáticas de las personas que tienen alguna discapacidad”, al tiempo que remarcó que “más de dos mil personas ya recibieron en Almirante Brown su pensión por discapacidad en los últimos dos años, número que representa el compromiso con el tema y un Estado presente en la materia”. Por otro lado, no quiso dejar pasar la oportunidad para remarcar que el área de trabajo de las discapacidades “se encontraba en escombros, y las personas discapacitadas no tenían prácticamente ningún derecho”. De la jornada también participaron también el Jefe de Gabinete Municipal, Leandro Battafarano, la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, el Secretario de Salud, Walter Gómez, la Subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas sociales, Leda Quintana, el Director General de Inclusión para las personas con discapacidad, Mariano Colombo y la Directora del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti.

Both comments and pings are currently closed.