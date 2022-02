El municipio de Almirante Brown comenzó la preinscripción para el Plan Fines 2022

El Municipio de Almirante Brown avanza con la preinscripción para el plan FinES 2022, destinado a mayores de 18 años que no hayan iniciado o finalizado el nivel primario o secundario y para quienes cursaron el último año de la secundaria y adeudan materias. Con respecto a esto, el intendente interino Juan Fabiani indicó que “el programa tiene título oficial, validez nacional y es gratuito, está pensado para que las personas avancen y completen sus estudios, para tener una mejor inserción en el mercado laboral, así como también continuar con su camino académico en la universidad. Junto a Mariano Cascallares seguimos sumando herramientas para la inclusión de todas y nuestros vecinos” Para registrarse hay que ingresar al siguiente link: https://fines.educacion.gob.ar/, seleccionar la jurisdicción en la que vas a estudiar e iniciar la preinscripción. Posteriormente, se deberá completar los datos personales, de contacto, el tipo de línea de acción del programa (deudores, secundario o primario), seleccionar la escuela FinES más cercana y brindar información sobre los estudios realizados. Las personas interesadas sólo necesitan tener partida de nacimiento, fotocopia de DNI-Constancia de CUIL y certificado de estudios de la última institución a la que se asistió. Una vez realizado este paso, los vecinos y vecinas deberán acercar los requisitos de pre inscripción a la Coordinación de Inclusión y Educación Popular, ubicada en la Casa en Esteban Adrogué 1224, 3° piso, en el horario de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. Para mayor información, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local puso a disposición el número de Whatsapp 1166428399 o bien al email coordinacioniepbrown@gmail.com.

