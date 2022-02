Una mujer discutió con su hija adolescente, la golpeó y le apuñaló el brazo

Una mujer fue detenida acusada de haber apuñalado y golpeado a su hija de 16 años, en el marco de un conflicto en una vivienda de La Plata, informaron fuentes policiales. Según las fuentes, los efectivos policiales de la comisaría 8va. de dicha jurisdicción fueron alertados a raíz de un llamado al 911, se dirigieron al lugar y, al llegar, entrevistaron a la víctima, quien presentaba una herida de arma blanca y evidentes signos signos de golpes, y quien refirió que había sido atacada por su madre. De acuerdo a lo indicado por los voceros, el episodió ocurrió en el marco de una discusión, cuando la madre de la adolescente, tras aplicarle varios golpes de puño, tomo un cuchillo de cocina y por la la espalda y le asestó una puñalada en el brazo. Ante esa situación, los efectivos procedieron a aprehender a la imputada de 42 años por el ataque. De manera inmediata, la víctima fue asistida por personal medico del SAME y trasladada en ambulancia hacia el hospital de la zona, donde recibió las curaciones, y se encuentra fuera de peligro. La mujer, fue trasladada hasta la comisaría 8va. con jurisdicción en la zona donde quedo a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial La Plata, en una causa caratulada como “lesiones agravadas por el vínculo”.

