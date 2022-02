Precios acordados, descuentos y promociones para el inicio del ciclo lectivo

El inminente inicio del nuevo ciclo lectivo trajo como todos los años diversas ofertas para la compra de útiles, que van desde la canasta escolar de precios acordados por el Gobierno con fabricantes y comerciantes, hasta promociones de librerías, supermercados y bancos. El Gobierno lanzó la semana pasada el programa Vuelta al Cole con +Precios Cuidados 2022, que establece valores de referencia para la canasta escolar e incluye más de 160 productos de 25 rubros, que se ofrecen hasta el 31 de marzo, tanto en librerías comerciales como en grandes cadenas de supermercados en todo el país. Se trata de una lista renovada que incorpora productos clave del rubro textil, como guardapolvos en todos los talles, pantalones y buzos de frisa y variedades de zapatillas; y artículos específicos de cuidado contra la Covid-19, como alcohol en gel y barbijos. Todos los productos del acuerdo se pueden encontrar en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Walmart y Changomas, librerías y comercios adheridos a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), locales de Todo Moda y sucursales de Cooperativa Obrera. La información del programa y el detalle completo de los productos incluidos puede encontrarse en el sitio web del programa. Al respecto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, remarcó a Télam, que “el Gobierno tiene el propósito de consolidar una política de precios que cuide el esfuerzo y el trabajo de las argentinas y los argentinos evitando que los ingresos se vean erosionados”, y aseguró que “Vuelta al Cole es un paso más, y muy importante, en esa dirección para que las y los estudiantes de todo el país puedan tener todo lo que necesitan de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo”. Por su parte, el presidente de Capla, Daniel Iglesias López, señaló a Télam Radio, que “los precios de los elementos escolares son baratos”, y detalló que “un lápiz negro tiene un valor de $ 32; una goma de borrar, $ 25 ó $ 30; unas tijeritas, $ 122; un cuadro de tapa blanda de 50 hojas, $90; y un cuaderno de tapa dura forrado, $ 175”. En simultáneo, bancos, cadenas de librerías y supermercados, pusieron en marcha diferentes opciones, beneficios y descuentos para sus clientes para facilitar el acceso a la canasta escolar 2022. En el sector aseguran que los productos de librería “son baratos”. En ese sentido, Banco Nación (BNA) lanzó la campaña Vuelta a Clases, a través de la implementación de descuentos exclusivos para la canasta escolar, que incluye artículos de librería, indumentaria de colegio, calzado de niños y librerías de texto educativos, y tendrá vigencia entre el 16 y el 19 de febrero próximo. Se trata de un descuento del 30% para las compras en un pago con las tarjetas de crédito del Nación, Visa y Mastercard, y en caso de los clientes de la billetera virtual BNA+ MODO, se podrá obtener un descuento adicional del 10%. En el caso de los supermercados, Carrefour remarcó a Télam que “se suma a la canasta escolar de Precios Cuidados, disponible hasta el 31 de marzo, que incluye más de 160 productos de 25 categorías, entre las que se encuentra el rubro textil, productos de cuidado contra la Covid-19 y útiles escolares, como lápices, repuestos de hojas, cuadernos y lapiceras, entre otros”. Adicionalmente, la cadena ofrece a sus clientes un 50% de descuento en la segunda unidad en escritura y manualidades, y un 25% de descuento o 12 cuotas sin interés en papelería escolar, canoplas, cartucheras y mochilas escolares en todos los hipermercados del país. También incluyen propuestas de financiación hasta el 15 de marzo con seis cuotas sin interés con Tarjeta Carrefour sin mínimo de compra y tres con todas las tarjetas de crédito en compras superiores a $ 3.000 en artículos de escritura, manualidades, cartucheras, canoplas, mochilas y papelería escolar. En tanto, la cadena de librerías comerciales Alot, antes conocida como Staples, también incorporó promociones para la vuelta a clases. Indicaron a esta agencia que este año “se volvió a acentuar la venta de cartucheras y mochilas, las cuales tienen menos disponibilidad en el mercado que años anteriores”, y puntualizaron que “la canasta básica escolar cuenta con cuaderno, lápiz negro, resaltadores, marcadores, goma, sacapuntas, carpetas, temperas, adhesivos vinílicos, tijeras, bolígrafos y reglas”. En relación a los precios precisaron que “el mínimo de un kit para el jardín de infantes es de $ 800 y el máximo de $ 6.999; mientras que para la primaria va de $ 1.250 a $ 8.999 y para el secundario oscila entre $ 1.499 y $ 9.999”. “Estos precios son sin utilizar promociones que llegan hasta un 50% de descuento o cuotas sin interés, y también están los descuentos, que usualmente se hacen con las compras en cantidad, además de descuentos especiales con los bancos”, indicaron.

Both comments and pings are currently closed.