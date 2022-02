La FIFA determinó que el partido suspendido entre Brasil y Argentina debe repetirse

La FIFA determinó este lunes que el clásico Brasil-Argentina, suspendido el pasado 5 de septiembre de 2021 a los cinco minutos de juego, deberá “repetirse” en fecha a determinar y además impuso sanciones para los futbolistas Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero. “Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos y a la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA”, comienza el comunicado del ente que regula el fútbol mundial, publicado en su página oficial. El partido correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el Neo Química Arena de San Pablo fue suspendido por el ingreso a la cancha de las autoridades sanitarias locales, quienes apuntaron contra la AFA por incumplimiento de protocolo de salud en las inscripciones de Buendía, Martínez, Lo Celso y Romero. Los cuatros jugadores del seleccionado argentino, quienes militan en la liga inglesa, deberán cumplir una sanción de dos encuentros. A su vez, la FIFA notificó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) una multa económica de 500 mil francos suizos por “infracciones relacionadas con el orden y la seguridad” y 50 mil francos suizos por “abandono de partido”. En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afrontará el pago de 200 mil francos suizos por “incumplimiento de sus obligaciones en materia de orden y seguridad, preparación y participación en el partido”. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, anticipó a través de Twitter que apelará la decisión de la FIFA. “Como Presidente de @afa, me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil. Nuestra prioridad es la Selección @Argentina Siempre “, escribió.

