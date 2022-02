IOMA y el municipio habilitaron un nuevo policonsultorio que hoy empieza a funcionar

El Municipio de Almirante Brown y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) habilitaron un nuevo policonsultorio en Adrogué que abrió sus puertas a partir de este lunes 14 de febrero, brindando atención médica exclusiva y de calidad para los afiliados y afiliadas. El nuevo espacio está ubicado en la avenida Espora Nº 529 y cuenta con cinco consultorios en donde se atenderán las especialidades de Clínica Médica, Dermatología, Cirugía General, Urología, Cardiología y Pediatría. De la jornada inaugural participaron el diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto con el presidente de IOMA, Homero Giles. En la ocasión, Juan Fabiani felicitó a todo el equipo involucrado en llevar adelante este nuevo policlínico que significa “acercar un mayor y mejor servicio”, mientras que Mariano Cascallares sostuvo que “se trata de un día importante para los vecinos, vecinas, municipales y afiliados porque no hay nada mejor que empujar todos juntos para tener una política de salud pública de calidad”. “Inauguramos en Adrogué un nuevo policonsultorio en el marco del programa 6×6 impulsado por nuestro gobernador Axel Kicillof para que nuestros afiliados y afiliadas tengan consultas cubiertas al 100 por ciento con su obra social. El objetivo es construir 200 en toda la Provincia”, sostuvo Homero Giles. El nuevo policonsultorio está ubicado en la avenida Espora N°529 y brinda atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 13. Para consultas o turnos, está disponible el siguiente número de Whatsapp: 221- 614-0707. Cabe destacar que este centro de atención, impulsado entre un acuerdo entre IOMA y la Mutual de UPCN “AMAUPCN”, junto con el trabajo articulado del Municipio de Almirante Brown, se suma a los 40 ya existentes, ubicados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El objetivo del mismo es fortalecer el primer nivel de atención, promover la accesibilidad y la prevención de la salud. Allí, las afiliadas y afiliados recibirán atención médica de calidad en diversas especialidades médicas y con cobertura 100 por ciento, sin abono de copago.

