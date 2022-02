Fernández encabezó una reunión de Gabinete Económico que apuntó a tarifas e inflación

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la primera reunión del año del Gabinete Económico, en la que se trabajó un temario que incluyeron los últimos avances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestiones relacionadas con la política de tarifas, los subsidios y la inflación. Según confirmaron fuentes oficiales, la reunión -cuya realización recién trascendió en horas de este lunes por la tarde- se extendió desde las 8.30 de la mañana hasta el mediodía en la Quinta de Olivos y participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros y funcionarios del área. Si bien el acuerdo con el Fondo Monetario estuvo sobre la mesa de trabajo, en Balcarce 50 señalaron que ahora se debe esperar que Washington publique la carta de intención para que luego el tema sea tratado en el Congreso Nacional. La negociación con el FMI, uno de los temas principales de la reunión. Además del titular de Economía, Martín Guzmán, estuvieron su colega de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente el Banco Central, Miguel Pesce, entre otros. Por la tarde de este lunes, Fernández mantuvo reuniones con el ministro de Justicia, Martín Soria, y con el titular de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Según explicaron, en todos los casos las reuniones sirvieron para “poner al día la agenda” de temas de cada una de las carteras. Un nuevo ciclo Además, las fuentes gubernamentales ratificaron que el Presidente espera poder marcar en el discurso del 1° marzo, durante la Asamblea Legislativa que inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso, que “se deja atrás la era de la pandemia, se comienza a terminar el capítulo FMI” y se “empieza a hacer el Gobierno que se había pensado en 2019, pensando en el futuro”. Tal como adelantó Télam, puede esperarse que Fernández proponga así algunos temas por fuera de la agenda más urgente, tendientes al abordaje de cuestiones estratégicas, entre ellas el desarrollo sustentable. Caído el estado parlamentario de la Ley de Humedales, el Ejecutivo ya se encuentra abocado a la redacción de un nuevo proyecto: “El anterior había sido muy trabajado, pero no contaba con el acompañamiento de los gobernadores. Este va a tener esa perspectiva federal para que pueda ser acompañado por todos”, comentaron las fuentes de la Casa Rosada. El Presidente brindará su discurso en la Cámara alta como es costumbre. El tema ambiental es, según los colaboradores de Fernández, un tema de máxima atención para el mandatario, quien sostiene que se trata de una agenda de largo aliento. “Se trata de una transición y hay conciencia que ese camino necesita de algunos minerales que son centrales, como el litio y el gas, que hay que poder trabajarlos”, señalaron. En ese sentido, dieron como un hecho que se apelará la resolución judicial que prohibió la exploración offshore en el Mar Argentino. El discurso del Presidente Otros temas que podrían estar en el discurso del Presidente son una ley para que las licencias posparto sean compartidas entre las personas gestantes y sus parejas, a los que se sumaría un “gran proyecto” que aborde la problemática de la Salud Mental post pandemia. Mientras, en la Casa Rosada le bajan el tono a la discusión por los subsidios del transporte automotor de pasajeros entre la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires: “Se está hablando, hay una mesa. Pero la ley está aprobada desde el momento en el que se transfirieron los subtes”. La agenda del Presidente tendrá este martes un punto saliente, y es la declaración que brindará en la causa judicial de la obra pública que tramita en Comodoro Py y que tiene entre otros imputados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las fuentes dijeron que, tal como anticipó días pasados, el Presidente prevé asistir a los tribunales de Retiro a prestar declaración como testigo, tal como fue citado junto con los otros exjefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas. Sobre la relación con la exprimera mandataria, fuentes de extrema confianza de Fernández, confirmaron este lunes que ambos dirigentes volvieron a dialogar luego de la gira internacional del Presidente por China, Rusia y Barbados.

