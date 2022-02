El lunes 14 el municipio comienza preinscripción a cursos de Formación Laboral

Desde el próximo lunes 14 de febrero, el Municipio de Almirante Brown, a través de su Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional realizará la preinscripción a numerosos cursos de capacitación y formación para el trabajo. Con cupos limitados, la inscripción se extenderá hasta el viernes 18 de este mes. Los cursos están dirigidos a personas mayores de 18 años, vecinos de Almirante Brown, que estén desocupados y busquen ampliar su perspectiva laboral. En este sentido el diputado provincial Mariano Cascallares sostuvo que “junto al intendente Juan Fabiani y todo nuestro equipo seguimos sumando herramientas para la formación laboral y generar más empleo en nuestro distrito, porque el trabajo es un eje central para la integración social”. La oferta comprende cursos de Pizzero/Rotisero, Elaboración de Alfajores Artesanales, Panadero, Cocinero, Serigrafía, Huerta Urbana Agroecológica, Producción de Compost y humus; Electricidad domiciliaria, Electricidad industrial, Herrería básica, Herrería avanzada; Carpintería integral; Carpintería básica; Carpintería avanzada; Artesanías en muebles y objetos decorativos: También se ofrecerán cursos de Confección textil e indumentaria; Patronista y confeccionista de ropa de bebe; Administrativo; Administración de PyMES y Marketing de productos. Para la preinscripción, los interesados deben ingresar a https://linktr.ee/formacionparaeltrabajobrown y elegir el curso. Allí se encuentra el listado completo de cursos, con sus días, horarios y desde de dictado. La preinscripción estará abierta desde el 14/02 hasta el 18/02 inclusive y los cupos son limitados. Los días posteriores a que hayan completado el formulario, los interesados deben revisar su correo y chequear también “spam”, ya que de haber quedado preinscriptos se les comunicará por esa vía documentación necesaria para confirmar la vacante.

