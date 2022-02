Allanamiento a “barras” de Claypole

Dos armas de fuego fueron secuestradas en el marco de una serie de allanamientos a cargo de efectivos de la comisaría 6° de Almirante Brown, quienes inspeccionaron seis viviendas de miembros de barras de Club Claypole alertados ante las amenzas de fracciones rivales de la hinchada en el marco del cotejo de hoy ante El Porvenir. La policía fue alertada a raíz de las amenazas efectuadas por facciones internas de la barrabrava del Tambero que podrían enfrentarse en el partido contra el Albinegro de Gerli por lo cual se lograron orden de allanamientos que se concrertaron anoche en los domicilios de líderes de tres facciones de la barra: Los Legendarios, La banda de Pepe y Los Gemelos X2, fue en esa pesquisas donde se hallaron lasarmas y otros elementos. La investigación se inició tras tomar conocimiento mediante las redes sociales de la confrontación entre las fracciones de la hinchada de Claypole, un enfrentamiento que escaló desde las pintadas y estados de redes sociales donde se exhibían armas de fuego de grueso calibre. Las actuaciones buscaron “desalentar hechos de violencia toda vez que ambas parcialidades se estarían organizando para enfrentarse” y concluyeron con los cabecillas detenidos quienes quedaron a disposición de la UFI 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

