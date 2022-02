Almirante Brown promueve acciones para prevenir el consumo problemático

El diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani, junto al equipo técnico de los dispositivos territoriales comunitarios- PANAL, evaluaron el trabajo que desarrolla el Municipio en el tratamiento y prevención del consumo problemático. En una reunión que tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura de la ciudad de Adrogué, el intendente y el diputado junto a la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y el secretario de Salud, Walter Gómez, realizaron un balance de la tarea que se ejecuta para enfrentar dicha problemática e instaron al fortalecimiento de acciones para la prevención del consumo, la capacitación de los actores territoriales y el trabajo con instituciones. En el marco de la articulación con SEDRONAR, el objetivo de la jornada fue hacer un balance sobre el contexto actual, conceptualizar la realidad de nuestro distrito, evaluar toda la tarea que se lleva adelante, y sobre todo planificar los desafíos 2022, con una política pública de abordaje integral que acompañe el ejercicio de derechos, con un Estado presente y responsable de las vecinas y vecinos que transiten una situación de vulneración por un consumo problemático. En la ocasión, Cascallares instó a seguir trabajando para promover en esta temática un portal de acceso para la población que lo requiera, con políticas públicas que mejoren su calidad de vida. Asimismo, alentó la premisa de hacer modificaciones en la ley de Salud Mental respecto de su implementación. En tanto, Fabiani subrayó la importancia de sumar a las instituciones para promover nuevas acciones para enfrentar la problemática y renovó el compromiso del Municipio para seguir trabajando en pos de mejorar la salud de las y los brownianos. Participaron también del encuentro la Coordinadora General de Salud Mental, Carolina Rodríguez, la asesora de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos; a cargo de los Dispositivos Territoriales Comunitarios Panal Regina Stacco, la coordinadora de Consumo Problemático, Paula Piñero, además de los equipos técnicos profesionales de las 3 sedes de los Puntos de Acompañamiento y Abordaje Integral en Consumos Problemáticos (PANAL) del distrito.

