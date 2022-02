Vecinos de un country agredieron a trabajadores de Edesur que cortaba una conexión clandestina

Una cuadrilla de la empresa Edesur que iba a cortar una conexión clandestina en un country de la localidad bonaerense de Guernica, fue agredida y retenida el jueves por personal de seguridad y habitantes de ese centro poblacional, lo que dio origen a incidentes hasta que fueron liberados por la Policía, informó esa firma concesionaria. El hecho tuvo lugar en el Country Casuarinas Premium, ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón y los incidentes se registraron cuando el equipo se dispuso a cortar el suministro en el barrio tras constatarse la existencia de una conexión eléctrica clandestina. Efectivos policiales intercedieron para que los miembros de la cuadrilla fueran liberados por los vecinos ante un hecho que la empresa calificó como “hurto”. Edesur destacó que además de la conexión clandestina había un transformador robado que no tendría las características de los instalados por la empresa. Country Casuarinas Premium, en Guernica. La compañía informó que sobre ese country ya pesa una denuncia penal por hurto de energía. En noviembre de 2021 “un escribano público constató la existencia de una conexión ilegal, pero ya en aquel momento los vecinos impidieron el corte del suministro lo que derivó en la presentación judicial”, precisó la empresa.. “El hurto de energía no solo representa un riesgo de vida, también es un delito y genera un desequilibrio en la red que afecta a todos los vecinos de quienes cometen esta irregularidad”, señalaron desde Edesur.

