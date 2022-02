Una mujer fue salvajemente atacada por un hombre en Belgrano R y alertan por más víctimas

Los vecinos de la zona porteña conocida como Belgrano R. se encuentran en estado de alarma por la presencia de un hombre que agrede violentamente a mujeres sin razón alguna y se da a la fuga. Hasta el momento se registran al menos dos casos de personas de sexo femenino que caminaban por las inmediaciones de las avenidas Melián y La Pampa y fueron salvajemente golpeadas por el sujeto en cuestión, que está identificado tanto por la Policía de la Ciudad como por los vecinos. Se trata de un hombre de “aspecto vagabundo”, según la descripción hecha por los lugareños, quienes destacaron su desaliño y su cabello y barba largos y desprolijos. El primer caso ocurrió semanas atrás, cuando una mujer recibió un fuerte golpe con un palo, lo que le ocasionó una lesión que requirió 10 puntos de sutura. En los últimos días, otra mujer sufrió una situación calcada: caminaba por Melián y La Pampa cuando vio al sujeto, que cruzó de vereda y la golpeó con el mismo palo en el mentón. Producto de la agresión, la víctima cayó desvanecida al suelo y perdió el conocimiento por un momento. Al volver en sí, la mujer pidió auxilio a los transeúntes, que localizaron a su familia, que vive a escasas cuadras del lugar. Tras realizarse un control médico para corroborar su estado de salud, la vecina porteña se dirigió hacia la Comisaría de la zona para hacer la denuncia: en ese contexto se enteró de que ya había habido, al menos, una víctima anterior de este violento sujeto. Según trascendió, el hombre está identificado, porque fue reconocido por vecinos de la zona. Incluso, tras la primera denuncia, el agresor había estado detenido durante algunas horas, pero luego fue liberado.

