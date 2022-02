Línea Belgrano Sur: sin servicio entre las estaciones González Catán-Marcos Paz por obras

El ramal del ferrocarril Belgrano Sur, que une González Catán con Marcos Paz, estará interrumpido desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de febrero, inclusive, por obras de readecuación del puente sobre el arroyo Pantanoso, informaron fuentes de Trenes Argentinos. La ejecución de los trabajos requiere la utilización de maquinaria pesada, por lo que se hace imposible la prestación de servicios de pasajeros durante su desarrollo. El sábado 19 los servicios circularán de acuerdo a sus cronogramas de horario habitual si las condiciones climáticas permiten culminar con las tareas. La intervención se realiza durante febrero para afectar a la menor cantidad de pasajeros y pasajeras posibles. Ante cualquier duda o consulta el pasajero y la pasajera puede comunicarse con el 0800-222-TREN (8736) o ingresa en www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos, agregó la empresa.

